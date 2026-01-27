 
Недвижимость

ВТБ: Каждый третий ипотечный заемщик в прошлом году использовал маткапитал

0

В 2025 году использование маткапитала при покупке жилья с привлечением ипотеки ВТБ выросло более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом. Социальную выплату в рамках жилищных сделок использовал каждый третий заёмщик банка — это рекордный показатель за всю историю программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ.

В основном заемщики направляют средства материнского капитала на первоначальный взнос. Такой подход позволяет существенно ускорить приобретение нового жилья, что особенно важно для семей, ожидающих пополнения и планирующих расширение жилплощади. При этом законодательство позволяет направлять эти средства на досрочное погашение уже имеющегося жилищного кредита, чтобы снизить долговую нагрузку семьи.

«Материнский капитал стал неотъемлемой частью финансового планирования для семей с детьми, когда речь заходит об улучшении жилищных условий. В 2025 году его использование стало рекордным при оформлении ипотеки, в первую очередь, за счёт активного спроса на госпрограммы», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026