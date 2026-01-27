ВТБ: Каждый третий ипотечный заемщик в прошлом году использовал маткапитал

В 2025 году использование маткапитала при покупке жилья с привлечением ипотеки ВТБ выросло более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом. Социальную выплату в рамках жилищных сделок использовал каждый третий заёмщик банка — это рекордный показатель за всю историю программы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ВТБ.

В основном заемщики направляют средства материнского капитала на первоначальный взнос. Такой подход позволяет существенно ускорить приобретение нового жилья, что особенно важно для семей, ожидающих пополнения и планирующих расширение жилплощади. При этом законодательство позволяет направлять эти средства на досрочное погашение уже имеющегося жилищного кредита, чтобы снизить долговую нагрузку семьи.