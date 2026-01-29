 
Недвижимость

Цена аренды офисной недвижимости выросла более чем на треть

В 2025 году ставки аренды в офисах всех классов выросли на 40%, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP.

На вторичном рынке внутри МКАД ставки в офисах класса Prime достигли 85 тыс. руб./кв. м в год без НДС и ОПЕКС, в классе А выросли на 27%, до 51 тыс. руб./кв. м в год, в классе B+ — на 8%, до 31 тыс. руб./кв. м в год, в классе В увеличились в два раза.
Еще более резкий скачок наблюдается на рынке первичных офисов «в бетоне» внутри МКАД: здесь рост для класса Prime составил 72%, а средняя ставка поднялась до 62 тыс. руб./кв. м в год.

Ключевым трендом рынка в прошлом году стало изменение структуры сделок, отметила старший директор, руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова, пишет «Известия».

«На фоне дефицита качественного предложения для аренды и высоких ставок наблюдается заметный рост интереса к покупке офисов в собственность. По итогам 2025 года доля сделок купли-продажи в общем объеме операций с офисами значительно увеличилась и почти сравнялась с арендой (47% — сделки купли-продажи, 53% — сделки аренды)», — указала она.

Это сигнализирует об изменении стратегии компаний, которые начинают рассматривать приобретение недвижимости как способ зафиксировать операционные расходы и получить актив в условиях неопределенности на рынке.

