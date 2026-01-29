 
Недвижимость

С 1 февраля супругов будут считать единым заемщиком по семейной ипотеке

С 1 февраля 2026 года в программе семейной ипотеки начнет действовать принцип «одна семья — одна льготная ипотека»: супругов будут рассматривать как одного заемщика, даже если ранее кредит оформлялся только на мужа или жену. Новые правила должны ограничить повторное использование льготы одной и той же парой и расширить доступ к программе для других семей. 

Семьи, которые оформили семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года, также могут столкнуться с учетом уже полученной льготы при повторной заявке. Как отмечает адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко, ранее полученный льготный кредит способен повлиять на решение банка.

«Факт участия семьи в программе до 1 февраля 2026 года может стать основанием для отказа в повторном предоставлении льготной ипотеки. При этом окончательные условия будут зависеть от конкретных формулировок в подзаконных актах, а также от того, выступал ли заявитель или его супруг в предыдущем кредите заемщиком или созаемщиком», — рассказала она.

Базовые параметры программы сохраняются: ставка — до 6% годовых. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости жилья, однако, как отмечает депутат Госдумы Александр Толмачев, в зависимости от условий сделки и типа жилья он может быть выше, пишут «Известия».

«Первоначальный взнос может колебаться от 20 до 30% в зависимости от обстоятельств покупки. Например, покупается готовое жилье или строящееся, каков лимит ипотеки и других факторов», — рассказал эксперт.

Максимальная сумма кредита по льготной ставке составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для остальных регионов.

