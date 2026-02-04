 
Недвижимость

ВТБ: Январь удивил ипотечными итогами

По предварительным оценкам ВТБ, в первый месяц 2026 года россияне получили в банках страны около 430 миллиардов рублей на покупку жилья в ипотеку. Этот результат стал максимальным для января за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает показатель января 2025 года и более чем в 1,5 раза – января 2024-го, когда ключевая ставка еще не достигла пиковых значений, а на рынке действовала массовая программа господдержки.

По собственной статистике ВТБ на Северо-Западе, число проведенных сделок по ипотеке в банке в январе выросло примерно на 60% по сравнению с началом 2025 года. Наибольшая активность была ожидаемо зафиксирована в Санкт-Петербурге - более половины от общего числа сделок. Второе место по количеству сделок досталось Калининградской области, рост в 2,5 раз к прошлому январю. Третьей стала Архангельская область, где действует дополнительная арктическая программа.

По версии экспертов, ключевым драйвером рекордных выдач начала года стал спрос на «семейную» ипотеку до вступления в силу обновленных условий с 1 февраля.

«Традиционный сценарий «декабрьский ажиотаж – январское затишье» в этом году не сработал. Клиенты, не успевшие провести сделку в конце года, завершали её в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов. Такой сдвиг, безусловно, повлияет на февральскую статистику, но после короткой паузы мы ожидаем возврата рынка к устойчивому росту», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. 

Напомним, с 1 февраля 2026 года правительство внесло в условия «семейной программы» изменения, среди них - обязательное включение супруга в состав заемщиков (за исключением супруга – иностранного гражданина); регистрация детей по одному адресу с заемщиком; предоставление СНИЛС детей, благодаря которым клиент имеет право на получение льготной ипотеки.

