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Суд еще не принял решение по демонтажу ТЦ «Магеллан» — администрация Пскова

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Арбитражный суд на данный момент еще не принял решение о демонтаже торгового центра «Магеллан» на Рижском проспекте в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города в ответ на запрос о судьбе ТЦ. 

Фото: Яндекс. Карты

В администрации напомнили, что, согласно требованиям законодательства, в Арбитражный суд Псковской области подано заявление об обязании ООО «Магеллан» произвести демонтаж самовольно установленного объекта движимого имущества.  

Когда суд примет решение по этому заявлению, администрация рассмотрит вопрос о проведении мероприятий по благоустройству земельного участка, занятого торговым центром. По планам городских властей, здесь должна появиться парковка. 

«Целью мероприятия является создание упорядоченного парковочного пространства для жителей города Пскова и иных участников дорожного движения, что направлено на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и санитарного состояния территории», - комментируют в администрации.

Ранее арбитражный суд признал законным отказ продлевать договор на размещение ТЦ на Рижском проспекте, ООО «Магеллан» не смогло обжаловать это решение (постановление от 12 марта).

Кроме того, арбитражный суд признал законным постановление городской администрации, которым указанный павильон исключен из схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории Пскова. Это решение также не смогли обжаловать (постановление от 10 марта).

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