Экономика

В декорациях ликвидации

28.10.2025 11:24|ПсковКомментариев: 0

«Магеллан» - уродливый ларек под личиной торгового центра будет снесен с лица Рижского проспекта. Суд подтвердил право администрации Пскова на ликвидацию объекта, ставшего с весны нынешнего года самовольно установленной постройкой. Есть за что похвалить городские власти: работа по очистке города от неказистых приветов из 90-х годов прошлого века - будь то борьба с пестрыми вывесками, или разномастными объектами нестационарной торговли - ведется последовательно и целеустремленно. Однако тревогу горожан вызывает наличие необустроенных пустырей на месте ранее ликвидированных торговых объектов. Не ждет ли та же судьба территорию, ныне занятую «Магелланом»? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера напоминает, как город пытался избавиться от торгового ангара, и что стало с торговыми локациями, где подобная ликвидация уже произошла.

 

Логичная точка

Суд подвел черту под историей существования на Рижском проспекте в Пскове торгового комплекса «Магеллан». Длится эта история уже больше двадцати лет. И на днях Арбитражный суд Псковской области признал законным постановление администрации города о демонтаже самовольно установленного объекта. Таковым он стал после истечения весной нынешнего года срока аренды земельного участка. На этот раз город не стал продлевать договор, а исключил комплекс из перечня нестационарных торговых объектов. Этот список регулирует расположение на улицах ларьков. Юридически «Магеллан» оставался таковым с момента постройки в 2004 году и не раз за это время был назван «самым большим ларьком России», а еще «коровником» и «конюшней», уродующей облик одной из центральных магистралей и создающей угрозу безопасности участников дорожного движения, перекрывая обзор.

Собственник с исключением не согласился, подал исковое. Исход можно было прогнозировать заранее, однако тяжба на полгода отсрочила демонтаж. Псковская Лента Новостей подробно освещала путь торговой точки в небытие.

Едва ли не с первого дня «Магеллан» вызывал народное негодование и недовольство, возмущение широкой общественности. Анахронизмом он смотрелся уже сразу после возведения в начале нулевых, когда по стране начали бодро шагать торговые центры, и первые подобные объекты стали появляться в Пскове. А тут такой «привет из 90-х». Тем не менее, в статусе временного объекта «ларек» задержался на Рижском проспекте на 21 год. Стал даже своего рода константой. Оставался незыблем, пока на главном городском посту сменяли друг друга мэры, главы администрации и главы города. Пережил всех. Но, по счастью для псковичей, не Бориса Елкина, проявившего политическую волю к разрешению во всех смыслах укоренившейся проблемы. Многие обещали, но конец безобразию положил он, теперь осталось дождаться фактического сноса.

Шило и мыло

Однако во всей ситуации есть один элемент, вызывающий беспокойство. За последние годы власти снесли несколько подобных объектов. Самые значимые - рынки на Четырех углах и «белорусский» за зданием университета на площади Ленина. Однако порядок в эти локации так и не пришел.

Четыре угла расчищали по той же схеме, по какой ликвидируют «Магеллан». Попросту убрали все стоявшие там «Тимохины» и прочие сайдинговые домики из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Осенью 2020 года предпринимателям дали месяц на освобождение территории. По истечении этого срока к работе приступили бульдозеры.

30.11.2020 17:279 Пустой угол

По горячим следам был проведен градостроительный совет, на котором специалисты с воодушевлением обсуждали судьбу территории и разглядывали «веселые картинки» с будущим коворкингом, прудом, торговыми и выставочными площадями, парковкой, отелем. Казалось: ткни в любой вариант, и он, словно по волшебству, материализуется. Увы, спустя пять лет на месте рынка все еще пустырь.

Четыре угла - «золотая» локация, примыкающая к границе исторического поселения, проходящей по улице Максима Горького. Сюда бы что-то стоящее, соответствующее статусу и расположению места. Пока что сменяли шило на мыло, «Шанхай» на пустырь. Так раньше хотя бы торговали, все польза была, теперь же только руины прежнего рынка.

Аналогично с «белорусским» рынком, который являлся пятном позора в самом центре Пскова, прямо на площади Ленина. Торговые ряды располагались над памятником археологии, в 70-90-е годы здесь проводились раскопки средневекового некрополя, давшие ценные сведения о прошлом Пскова. Через дорогу - церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

На излете своего существования «белорусский» рынок, наполненный китайскими товарами, уже являл собой жалкое зрелище упадка с немногочисленным количеством продавцов и недвусмысленно свидетельствовал: эпоха подобного типа торговли прошла.

В прошлом году городские власти вернули себе землю под рынком, торговцев попросили на выход. Было заявлено о появлении бизнеса, заинтересованного в развитии территории, компания «Палкинские ряды» заключила с правительством области инвестиционное соглашение на этот счет. Документ предполагает появление объекта с торговыми местами, общепитом, парковкой, детской площадкой, летней террасой.

Стройку планировали завершить в 2026 году. Однако на излете строительный сезон 2025-го, а работы, похоже, еще и не начинались.

Глубокий вопрос

В итоге, что имеем. На месте прежнего безобразия появляется безобразие другого рода. Запустение на самых лакомых кусках городской земли, за которыми инвесторы должны выстраиваться в очередь, расталкивая друг друга с криками: «Возьмите мои деньги!» Интересанты появляются, дают громкие обещания, городские власти работают с экспертным сообществом. А заканчивается все тишиной.

В Пскове есть позитивный пример преображения среды - внедрение дизайн-кода. Никто не будет отрицать, что приведение вывесок к единому стандарту изменило облик города к лучшему. То есть можем, когда хотим? А в чем тогда причина отсутствия движения по расчищаемым территориям? У нас и так добрая половина памятников архитектуры - развалюхи а-ля чемодан без ручки, никому не нужны и ни на что не годные, догнивают свой век. Но пустыри-то можно застраивать пооперативнее? Не чувствует в себе сил инвестор - отодвинуть в сторону, найти другого. То есть заняться понятной работой: поиском достойных проектов и качественным их сопровождением.

Сложностей больших с освоением территорий нет, на площади Ленина раскопки уже проводились, на Четырех углах они не требуются. Бери да строй. Но отчего-то не получается. А получается так: сначала десятилетиями снести не можем, потом столько же - застроить по-нормальному. Тут дело не только в безобразной среде обитания для местных. Вопрос глубже. Город и регион бьются над важнейшей задачей по привлечению туристов. Создаются новые проекты, как государственные (вроде работы по туркоду и появлению благодаря ему новых смотровых площадок и айдентики со снетками и барсиками), так и частные (тут уместно вспомнить открытый в этом году Николаем Загоруем в «Квартале Мейера» первый в Пскове пятизвездочный отель). А теперь представим когнитивный диссонанс туриста, идущего по городу: тут роскошный отель и «самые красивые» псковские люки, а здесь - памятники-заброшки и пустыри.

Какая же судьба ждет в итоге место, где пока еще стоит «Магеллан»? По нашей информации, среди возможных вариантов использования этой территории городские власти рассматривают создание современной вместительной парковки, которая несомненно нужна в этой части Пскова.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой

Источник: Псковская Лента Новостей
