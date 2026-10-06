Желающих купить квартиру в Пскове приглашают в бесплатный автобусный тур по новостройкам

Для тех, кто хочет приобрести квартиру в Пскове, но все еще колебается, Псковская Лента Новостей запускает новый проект– «День новостроек с ПЛН», в котором жители Пскова получат возможность за один день оценить сразу шесть новостроек города.

Участники бесплатного автобусного тура смогут своими глазами увидеть разные жилые комплексы, посмотреть квартиры и планировки, оценить благоустройство, задать вопросы представителям застройщиков и сравнить проекты между собой.

В туре участники посетят шесть жилых комплексов:

ЖК «Семейный» (улица Досягаева);

ЖК «Панорама» (улица Пражская);

ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);

ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);

ЖК «Смарт» (улица Юности).

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир. Помимо этого, все гости тура получат билеты в аквапарк.

Тур состоится 17 октября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.