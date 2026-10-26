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Псковская область опустилась на 70-е место в рейтинге по доступности аренды жилья

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Псковская область заняла 70-е место в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2026 года, следует из исследований, опубликованных РИА Новости.

Для оценки региональных различий по доступности аренды жилья российским семьям эксперты провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно продемонстрировано, какая доля семей может позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру и при этом тратить на повседневные нужды. Как показали результаты рейтинга, доступность аренды жилья для семей с детьми в последние годы начала улучшаться, но в среднем пока остается не очень высокой. Вместе с тем параметры доступности аренды существенно различаются в географическом разрезе.

Лидером по доступности аренды двухкомнатной квартиры в текущем рейтинге является Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей, способных арендовать жилье, составляет 77,5%. При этом, по оценкам экспертов, для аренды квартиры и покрытия базовых расходов семье из четырех человек в этом регионе требуется 140 тысяч рублей в месяц.

Псковская область расположилась в рейтинге на 70-м месте. Доля семей с двумя детьми, которые могут арендовать здесь квартиру, составляет 43,5%, необходимый доход семьи при этом - 110,2 тысячи рублей. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 6 место - Ненецкий автономный округ;
  • 7 место - Мурманская область;
  • 21 место - Ленинградская область;
  • 24 место - Санкт-Петербург;
  • 35 место - Арханглельская область;
  • 58 место - Вологодская область;
  • 63 место - Республика Карелия;
  • 66 место - Новгородская область;
  • 71 место - Калининградская область.

На втором месте по доступности аренды квартиры расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 77,4%. Замыкает первую тройку по доле семей с высокой доступностью аренды Магаданская область с результатом 72,1%. В этих двух регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 183 и 209 тысяч рублей в месяц соответственно для беспроблемной аренды жилья. Таким образом, в трех регионах-лидерах доля семей находится на достаточно высоком уровне.

В первую десятку по доле семей, способных арендовать жилье, вошли: Татарстан (66,7%), Сахалинская область (66,4%), Ненецкий автономный округ (66%), Мурманская область (65,5%), Чукотский автономный округ (64,8%), Белгородская область (64,2%) и Калужская область (63,8%). В целом порог в 60% по доле семей, которым доступна аренда, преодолели 19 регионов. Еще в 32 других субъектах Федерации показатель доступности находится на достаточно высоком уровне – в диапазоне 50-60%.

В четырех регионах менее 25% семей с двумя детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты, а в двух из них эта доля не превышает 20%. Для сравнения, в январе-сентябре 2023 и 2025 годов уровень доступности аренды в 25% не смогли преодолеть 8 и 5 регионов соответственно.

Напомним, Псковская область заняла 68-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года. 

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