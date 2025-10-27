Недвижимость

Псковская область поднялась на 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья для семей с двумя детьми

Псковская область заняла 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съёмную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за январь-сентябрь 2025 года индивидуально для каждого субъекта РФ.

В Псковской области доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда квартиры в январе-сентября в 2025 году, составляет 39,8%, что на 3,8% больше, чем в 2024 году. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, в регионе составляет 103,4 тысячи рублей - в сравнении с прошлым годом прирост в 14,7 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

9 место - Мурманская область;

6 место - Ленинградская область;

24 место - Санкт-Петербург;

39 место - Архангельская область;

50 место - Вологодская область;

56 место - Республика Карелия;

63 место - Новгородская область;

73 место - Калининградская область.

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ где доля семей, способных арендовать жильё, составляет 76,4%. При этом, по оценкам экспертов, для аренды квартиры и покрытия базовых расходов семье из четырёх человек в этом регионе требуется 175,2 тысячи рублей в месяц. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область с долями в 75,5% и 64,8%, соответственно. В этих регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 135 и 158 тысяч рублей в месяц, соответственно, для беспроблемной аренды жилья.

Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в таких регионах значительную роль играет демографический фактор, а именно – более высокая рождаемость, что создает дополнительный спрос на жилье и стимулирует рост арендных ставок.