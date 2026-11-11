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«Без процентов и роста цены»: псковичам предлагают купить квартиру в ЖК «Алексеевский парк»

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Мечтаете о собственной квартире, но не хотите переплачивать банку? В ЖК «Алексеевский парк» есть решение — рассрочка от застройщика. Это возможность приобрести квартиру на выгодных условиях и сохранить больше средств для того, что действительно важно — обустройства вашего нового дома.

Почему рассрочка — это выгодно?

  • Без процентов — не нужно переплачивать за кредит и тратить деньги на банковские проценты.
  • Цена зафиксирована — стоимость вашей квартиры не изменится на протяжении всего периода рассрочки. Вы защищены от роста цены на выбранное жильё.
  • Больше возможностей для семьи — не обязательно сразу вкладывать все накопления в покупку. Часть средств можно оставить на ремонт, мебель, бытовую технику и приятные детали будущего интерьера.
  • Планирование бюджета — вы заранее знаете стоимость квартиры и можете распределить расходы, не отказываясь от привычного комфорта.

ЖК «Алексеевский парк» — комфорт+ для вашей жизни и разумный подход к покупке недвижимости.

Не откладывайте планы на будущее! Узнайте подробности о рассрочке и выберите квартиру, которая станет вашим новым домом.

Ждем вас в офисе продаж: ул. Карла Маркса, д.42а. Также вопросы можно задать по телефону: 8-8112-201-222.

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