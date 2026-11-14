Пять новостроек, метель и теплые стены: как прошел второй автобусный тур «Дня новостроек с ПЛН»

В предзимнюю погоду со знаком минус на столбике термометра жители Пскова оценили сразу пять новостроек города. Псковская Лента Новостей уже во второй раз провела бесплатный автобусный тур в рамках проекта «День новостроек с ПЛН» – и даже метель не помешала псковичам присмотреться к квартирам, сравнить планировки, узнать о современном благоустройстве и действующих предложениях на покупку недвижимости.

ЖК «Семь сезонов»

Первая остановка – новостройка, что называется, под рукой. Здесь, рядом с «Лемана Про» на Рижском проспекте расположились два дома ЖК «Семь сезонов». Проект комплекса подразумевает объединение семи домов в полноценный городской квартал с коммерческими помещениями и собственной внутренней средой в концепции «город в городе». В домах применяются улучшенные панели, предусмотрены панорамные окна с тонировкой, современные дизайнерские подъезды и благоустроенные дворовые пространства.

«Комфорт-класс. Сама панель трехслойная – с учетом местоположения и ветров. Точно так же в доме предусмотрены дизайнерские решения: был разработан специальный дизайн-проект, который уже реализован. По планировкам в некоторых трехкомнатных квартирах очень удобный класс: мастер-спальня с собственной гардеробной, различные варианты санузлов. Ну и, конечно, местоположение: все крупные торговые центры, школы, ресторанчики – все тоже здесь», – рассказала представитель застройщика Екатерина Краснова.

Участники тура взглянули на новостройки своими глазами. Внутри дома их ждали грузовой лифт и лестничный марш. Поднявшись на первый этаж, они оценили планировки и осмотрели шесть квартир. Каждый дом состоит из четырех секций. Дом полностью готов к сдаче.

И в этот момент в городе поднялась метель: ветер завыл, город накрыло снегом уже во второй раз за ноябрь. Так экскурсантам выпала возможность оценить крепость стен и тепло, обещанные застройщиком. В результате импровизированного тепловизионного обследования, дом стал хорошим укрытием от непогоды.

ЖК «Панорама»

Двинувшись на автобусе, участники издалека оценили все еще строящийся дом на улице Пражской. Сама концепция ЖК «Панорамы» отражена в названии: часть домов формирует высотный силуэт и обеспечивает видовые характеристики, остальная застройка дополняет его более комфортной этажностью с акцентом на архитектуру, планировки и качество окружения.

«Здесь будет строиться еще много объектов социальной инфраструктуры. В целом, это активно развивающийся район. Здесь расположены самые дешевые предложения от нашего застройщика, потому что здесь самая дешевая земля была, когда мы покупали. За счет этого можно и дешевые контракты заключать, мы можем предложить более выгодные условия в конечном счете при покупке», – рассказал менеджер по продажам.

Кроме того, участники взглянули на землю для будущих домов и заслушали, как район будет расти и развиваться в дальнейшем.

ЖК «Семейный»

К этому времени снег сменился солнцем – и следующим пунктом остановки стала новостройка на улице Досягаева в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа. По словам застройщика, ЖК представляет собой сформированную жилую территорию с реализованными очередями застройки. Проект ориентирован на семейный формат проживания: в составе квартала построен детский сад-ясли. Вдоль периметра района формируется большая парковочная зона, которая позволит разгрузить дворы и избежать хаотичной стоянки автомобилей.

Участники остановились у дома №9 на улице Пражской, возведенного в кирпично-монолитной технологии. Рядом также расположились готовые дома на улице Кутузова и Досягаева, №8 и №6. Здесь балконы также остекленные.

«Если вы посмотрите по периметру – это все наша застройка. Это полноценный микрорайон, который потом объединится. Мы работаем на то, чтобы тут расположилась вся инфраструктура. Кроме того, с парковками проблем не будет никогда. У нас также большие планы по освоению ближайших территорий», – отметила Екатерина Краснова.

Войдя в дом, участники тура осмотрели складные подъезды и оценили лифт, который уезжает с нулевого этажа. В одном блоке расположилось семь квартир – компактное и продуманное решение застройщика.

ЖК «Смарт»

Далее экскурсанты двинулись на Запсковье, где расположился ЖК «Смарт» на улице Юности – удобная локация рядом с основными объектами района и сложившейся инфраструктурой. В рамках проекта компанией была построена школа, что подтверждает комплексный подход к освоению территории.

На улице Юности участники тура увидели два корпуса ЖК «Смарт». Первый из них застройщик планирует сдать уже до Нового года, второй – годом позже. Гостям выпала возможность заглянуть внутрь готовящегося к сдаче первого корпуса и оценить планировки: дом состоит из трех подъездов.

ЖК «Новая фамилия»

Участники посетили и дом на стадии постройки. Здесь расположилась будущая новостройка на улице Инженерной – сбалансированная квартальная застройка из четырех домов по кирпично-монолитной технологии. По словам застройщика, это обеспечивает высокий уровень надежности и комфорта, а также повышенную тепло- и шумоизоляцию. Комплекс расположен в центральной части Запсковья с удобными выездами и хорошей транспортной доступностью. По словам застройщика, сдача дома планируется в 2028 году.

«Было очень интересно»: впечатления участников

В завершение экскурсии участники поделились своими впечатлениями.

«Было очень интересно, потому что представители компании отвечали на все вопросы: по планировке квартир, по локации, по перспективам – где будут автобусы, аптеки, магазины. Вот эти моменты всегда очень важны», – делится Николай.

«Экскурсия вообще замечательная. По секрету, я уже второй раз на ней. Первый раз у меня были очень большие глаза, я на все смотрела и ничего не понимала. Сейчас я взглянула на дома более вдумчиво, сравнивая со своей квартирой, где сейчас живу», – делится Ольга.

Таким образом, псковичи смогли оценить планировки и рынок недвижимости вживую, несмотря на переменчивую погоду. За один день участники тура увидели пять разных проектов - от почти готовых домов до строящихся комплексов, только обретающих свой силуэт. Кто-то пришел сравнить квадратные метры, высоту потолков и цену, а кто-то - уже примерить на себя роль владельца. Именно это живое знакомство помогает понять, где действительно хочется жить.

Когда-нибудь эти дома заполнятся, во дворах зазвучат детские голоса, а в окнах зажжется свет. Каждая квартира найдет своего хозяина. А благодаря наблюдению, сравнению и собственному самоощущению, найти ту самую можно быстрее.

Алена Балан.