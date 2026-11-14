Пять новостроек, метель и теплые стены: как прошел второй автобусный тур «Дня новостроек с ПЛН»

В предзимнюю погоду со знаком минус на столбике термометра жители Пскова оценили сразу пять новостроек города. Псковская Лента Новостей уже во второй раз провела бесплатный автобусный тур в рамках проекта «День новостроек с ПЛН» – и даже метель не помешала псковичам присмотреться к квартирам, сравнить планировки, узнать о современном благоустройстве и действующих предложениях на покупку недвижимости.
ЖК «Семь сезонов»
Первая остановка – новостройка, что называется, под рукой. Здесь, рядом с «Лемана Про» на Рижском проспекте расположились два дома ЖК «Семь сезонов». Проект комплекса подразумевает объединение семи домов в полноценный городской квартал с коммерческими помещениями и собственной внутренней средой в концепции «город в городе». В домах применяются улучшенные панели, предусмотрены панорамные окна с тонировкой, современные дизайнерские подъезды и благоустроенные дворовые пространства.
Участники тура взглянули на новостройки своими глазами. Внутри дома их ждали грузовой лифт и лестничный марш. Поднявшись на первый этаж, они оценили планировки и осмотрели шесть квартир. Каждый дом состоит из четырех секций. Дом полностью готов к сдаче.
И в этот момент в городе поднялась метель: ветер завыл, город накрыло снегом уже во второй раз за ноябрь. Так экскурсантам выпала возможность оценить крепость стен и тепло, обещанные застройщиком. В результате импровизированного тепловизионного обследования, дом стал хорошим укрытием от непогоды.
ЖК «Панорама»
Двинувшись на автобусе, участники издалека оценили все еще строящийся дом на улице Пражской. Сама концепция ЖК «Панорамы» отражена в названии: часть домов формирует высотный силуэт и обеспечивает видовые характеристики, остальная застройка дополняет его более комфортной этажностью с акцентом на архитектуру, планировки и качество окружения.
Кроме того, участники взглянули на землю для будущих домов и заслушали, как район будет расти и развиваться в дальнейшем.
ЖК «Семейный»
К этому времени снег сменился солнцем – и следующим пунктом остановки стала новостройка на улице Досягаева в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа. По словам застройщика, ЖК представляет собой сформированную жилую территорию с реализованными очередями застройки. Проект ориентирован на семейный формат проживания: в составе квартала построен детский сад-ясли. Вдоль периметра района формируется большая парковочная зона, которая позволит разгрузить дворы и избежать хаотичной стоянки автомобилей.
Участники остановились у дома №9 на улице Пражской, возведенного в кирпично-монолитной технологии. Рядом также расположились готовые дома на улице Кутузова и Досягаева, №8 и №6. Здесь балконы также остекленные.
Войдя в дом, участники тура осмотрели складные подъезды и оценили лифт, который уезжает с нулевого этажа. В одном блоке расположилось семь квартир – компактное и продуманное решение застройщика.
ЖК «Смарт»
Далее экскурсанты двинулись на Запсковье, где расположился ЖК «Смарт» на улице Юности – удобная локация рядом с основными объектами района и сложившейся инфраструктурой. В рамках проекта компанией была построена школа, что подтверждает комплексный подход к освоению территории.
На улице Юности участники тура увидели два корпуса ЖК «Смарт». Первый из них застройщик планирует сдать уже до Нового года, второй – годом позже. Гостям выпала возможность заглянуть внутрь готовящегося к сдаче первого корпуса и оценить планировки: дом состоит из трех подъездов.
ЖК «Новая фамилия»
Участники посетили и дом на стадии постройки. Здесь расположилась будущая новостройка на улице Инженерной – сбалансированная квартальная застройка из четырех домов по кирпично-монолитной технологии. По словам застройщика, это обеспечивает высокий уровень надежности и комфорта, а также повышенную тепло- и шумоизоляцию. Комплекс расположен в центральной части Запсковья с удобными выездами и хорошей транспортной доступностью. По словам застройщика, сдача дома планируется в 2028 году.
«Было очень интересно»: впечатления участников
В завершение экскурсии участники поделились своими впечатлениями.
«Экскурсия вообще замечательная. По секрету, я уже второй раз на ней. Первый раз у меня были очень большие глаза, я на все смотрела и ничего не понимала. Сейчас я взглянула на дома более вдумчиво, сравнивая со своей квартирой, где сейчас живу», – делится Ольга.
Таким образом, псковичи смогли оценить планировки и рынок недвижимости вживую, несмотря на переменчивую погоду. За один день участники тура увидели пять разных проектов - от почти готовых домов до строящихся комплексов, только обретающих свой силуэт. Кто-то пришел сравнить квадратные метры, высоту потолков и цену, а кто-то - уже примерить на себя роль владельца. Именно это живое знакомство помогает понять, где действительно хочется жить.
Когда-нибудь эти дома заполнятся, во дворах зазвучат детские голоса, а в окнах зажжется свет. Каждая квартира найдет своего хозяина. А благодаря наблюдению, сравнению и собственному самоощущению, найти ту самую можно быстрее.
Алена Балан.