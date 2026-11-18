Жители Пскова вновь получат возможность за один день оценить сразу пять новостроек города. Псковская Лента Новостей уже третий раз запускает проект «День новостроек с ПЛН», в рамках которого состоится бесплатный автобусный тур.

Участники экскурсии смогут не просто увидеть фасады зданий и оценить инфраструктуру, но и ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости. Программа предусматривает посещение пяти новостроек.

В ходе тура экскурсанты смогут зайти внутрь новостроек и посмотреть квартиры, оценить планировки и сравнить их между собой, проверить дворы и благоустройство территории, а также задать интересующие вопросы.

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

Помимо этого, у участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир.

Тур состоится 5 декабря. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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