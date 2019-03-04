Политика

После объединения «Справедливой России» и «Родины» Олег Брячак планирует стать руководителем новой партии

После объединения партий «Справедливая Россия» и «Родина» Олег Брячак планирует стать руководителем Псковского регионального отделения новой партии. Об этом лидер псковских «эсеров», депутат Псковской городской Думы сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«То, что будет объединение с «Родиной» и еще рядом партий поменьше, - вопрос уже решенный, и это, скорее всего, произойдет в ближайшее время», - сообщил он. По словам Олега Брячака, в апреле ожидается конференция партии «Справедливой России», на которой будут рассматриваться перспективы объединения партий.

«Очень хочу туда съездить и попросил Сергея Михайловича Миронова (лидера партии «Справедливая Россия» - ред.) написать в Следственное управление бумагу, чтобы меня туда отпустили, потому что я нахожусь под подпиской о невыезде», - сообщил гость студии.

На вопрос, будет ли Олег Брячак претендовать на пост руководителя объединенной партии, он ответил: «А я претендовать не буду. Я им так и останусь».