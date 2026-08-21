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Правоохранители обсудили обеспечение безопасности на выборах в Псковской области 

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Вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Единого дня голосования обсудили в управлении Росгвардии по Псковской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с докладами выступили должностные лица управления, руководитель УМВД России по Псковской области, а также представитель Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Заседание оперативного штаба по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения выборной кампании в рамках Единого дня голосования на территории Псковской области состоялось под руководством заместителя начальника управления Росгвардии вчера, 20 августа. 

В ходе заседания определены основные вопросы подготовки сил и средств к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения выборов. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, дополнительные выборы депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов по одномандатным округам состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00; а через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) можно будет голосовать круглосуточно. 

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