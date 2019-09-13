Политика

В Дно прошла инаугурация избранного главы района

В Дновском районе состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы муниципалитета Михаила Шауркина - на прошедших 8 сентября выборах он заручился поддержкой 63 процентов жителей района, пришедших на избирательные участки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в церемонии инаугурации принял участие первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, главы муниципальных образований, депутаты регионального парламента и районного собрания, представители политических партий и общественных организаций, руководители ведомств, предприятий, учреждений и организаций, жители района.

Председатель ТИК Игорь Иванов сообщил о результатах минувших выборов: «Территориально избирательная комиссия Дновского района постановила: признать выборы главы Дновского района состоявшимися и действительными, считать избранным главой Дновского района Шауркина Михаила Николаевича».

В соответствии с Уставом муниципального образования Михаил Шауркин принёс присягу, поклявшись при исполнении возложенных на него полномочий уважать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию РФ, Устав Псковской области и района, областные законы, после чего секретарь территориальной избирательной комиссии вручил избранному главе района удостоверение.

От лица законодательной власти Михаила Шауркина поздравил первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Антонов. Вице-спикер отметил, что инаугурация знаменует окончание сложной предвыборной эпопеи и подчеркнул, что победа на выборах является стимулом не только для избранного главы, но и для его оппонентов. «Мы все россияне, мы все жители Псковской области должны, обязаны и будем работать на благо наших людей. Должность эта очень непростая. Праздничная эйфория сегодня закончится, а вот героические будни только начинаются», - отметил Виктор Антонов, вручил Михаилу Шауркину на память о событии часы с гербом региона и символикой областного парламента и передал подписанный председателем Собрания депутатов адрес. «Высокий пост налагает на вас большую ответственность перед земляками», - отметил Александр Котов в поздравлении. Спикер обратил внимание, что в последние годы Дновский район динамично развивался – за счёт федеральных и региональных средств были отремонтированы больница и Дом культуры, открыт кинозал, построена новая современная школа. Александр Котов выразил надежду, что заданный вектор на созидание и развитие будет сохранён.

Руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев зачитал приветственный адрес главы региона. «Наступает время, когда нужно оправдать все возложенные на вас надежды и приступить к исполнению данных обещаний. Это будет непростой путь, который потребует от вас проявить все самые лучшие качества и готовность к конструктивному и упорному труду», - напутствовал избранного главу Михаил Ведерников. Сергей Дмитриев передал Михаилу Шауркину от имени губернатора настольную плакетку с перечнем показателей эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти.

Михаил Шауркин поблагодарил своих избирателей за то, что они поверили в него и наделили кредитом доверия, и пообещал оправдать его.