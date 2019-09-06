Политика

По три района получили «единороссы» и «яблочники» на выборах глав муниципалитетов в Псковской области

По данным на сайте ЦИК РФ, представители партии «Единая Россия» победили на выборах глав районов в трех муниципальных образованиях Псковской области. Еще в трех районах, где в воскресенье, 8 сентября, прошли выборы глав, лидируют кандидаты от партии «Яблоко».

В Бежаницком районе действующий руководитель Сергей Михеев (ЕР) получил поддержку 70,85% избирателей, принявших участие в голосовании (3306 голосов). На втором месте выдвинутый ЛДПР Александр Иванов, эксперт ООО «Техосмотр» - 15,75% (735 голосов).

На третьем – кандидат от «Справедливой России» Виктор Соловьев, инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района с 8,77% (409 голосов). Иван Сверчков от «Партии Роста», инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ» – 2,19% (102 голоса).

На выборах главы Пушкиногорского района действующий руководитель, единоросс Александр Баранов занимает первое место, получив 53,93% (1841 голос). Вторым на выборах стал кандидат от «Яблока», экс-депутат областного Собрания Аркадий Васильев 24,9% (850 голосов).

На третьем – самовыдвиженец Дмитрий Волконский 1974 года рождения – 10,81% (369 голосов). Геннадий Ефимов (ЛДПР) получает 3,81% 130 голосов), Сергей Афанасьев, выдвинутый партией «Справедливая Россия» - 2,05% (70 голосов), Наталья Сидоренко («Партия Роста») – 0,82% (28 голосов).

В Усвятском районе и.о. главы муниципалитета, единоросс Дмитрий Петров побеждает с результатом 92,69% (2334 голосов). На втором месте с 2,14% голосов Ольга Никулина («Партия Роста»), на третьем - либерал-демократ Алексей Кошель, который набрал 1,63% голосов, «эсер» Виктор Саперов – 1,51%, Виктор Широбоков, выдвинутый партией «Социальной защиты», - 1,23%.

В Дновском районе лидирует кандидат от партии «Яблоко» Михаил Шауркин – 63,75% (2904 голоса). Представляющая «Единую Россию» Татьяна Пахомова занимает второе место – 23,07% (1051 голос).

На третьем месте коммунист Анатолий Волков – 3,97% (181 голос). Ситуация по самовыдвиженцам: Андрей Киселев – 2,44% (111), Елена Гуляева – 1,87% (85 голосов), Георгий Семенов — 1,67% 76 голосов). Алексей Лазунин от ЛДПР набрал 0,75% (34 голоса), Игорь Романов от «Партии Роста» - 0,4% (18 голосов).

На выборах главы Новоржевского района побеждает кандидат от «Яблока», домохозяйка, депутат районного собрания Софья Пугачева, набрав 45,95% (1662 голоса). Кандидат от «Единой России», заместитель главы муниципалитета Сергей Мезенцев (45,06%, 1630 голосов) занимает второе место.

На третьем месте Наталья Антонова от партии «Справедливая Россия» - 3,29% (119 голосов), Александр Гущин - кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 1,69% (61 голос), Светлана Пугачева, выдвинутая партией «Коммунисты России», - 1,27% (46 голосов), кандидат от «Партии Роста» Алексей Иванов - 0,86% (31 голос).

В Пустошкинском районе кандидат от «Яблока», депутат районного собрания Светлана Василькова лидирует, набрав 53,35% (1877 голосов). Кандидат от «Единой России» Иван Штылин, известный по работе на посту руководителя областного спорткомитета, набирает 36,58% (1287 голосов).

Алексей Карасев (ЛДПР) получил 103 голоса (2,93%), Валентина Александрова («Справедливая Россия») – 84 голоса (2,39%), выдвинутая «Партией Роста» Елена Агаджанова – 37 голосов (1,05%).

Теперь представители партии «Яблоко» возглавляют пять районов области из 24.

Напомним, что на довыборах депутата областного Собрания по округу №2 в Пскове побеждает «яблочник», врач скорой помощи, депутат Псковской гордумы Артур Гайдук, опередивший единоросса, бывшего вице-губернатора Псковской области Игоря Максимова.