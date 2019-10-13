Политика

От «Единой России» на пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин

От «Единой России» на пост главы Пскова претендуют и.п. главы Пскова Елена Полонская и председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин. Об этом передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем выступлении Григорий Турчин отметил необходимость содействовать в реализации проектов, реализующихся на территории Пскова, также выразил желание поднять престиж партии, оказать необходимую помощь местным жителям и бороться с «хамством» и «чванством» чиновников.

Елена Полонская же в своем выступлении отметила важность решений депутатов Псковской городской Думы, значимость реализации как партийных, так и национальных проектов. Подчеркнула, что уже смогла сделать работу депутатов более динамичной и открытой. Кроме того, за сотрудничество поблагодарила секретаря генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главу администрации Пскова Александра Братчикова.

После выступления претендентов начнется тайное голосование.

Напомним, конференция местного отделения «Единой России» началась 17 октября, в 18.30. Депутатам Псковской городской Думы предстоит выбрать главу Пскова. Пост стал вакантным после досрочного прекращения полномочий главы Пскова Ивана Цецерского: 17 мая этого года он был избран председателем правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. И. п. главы города была назначена заместитель Ивана Цецерского - Елена Полонская.