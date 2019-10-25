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Политика

И. п. секретаря реготделения «Единой России» Александр Козловский намерен укрепить позиции партии в Псковской области

25.10.2019 17:29|ПсковКомментариев: 0

И. п. секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский выразил готовность направить силы, опыт и энергию на укрепление позиций партии в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения «ЕР».

Он уточнил, что настроен на активную работу в районах и волостях, на решение точечных проблем жителей Псковской области партийными инструментами.

«Уверен, что нас поддержит в этой работе губернатор Михаил Юрьевич Ведерников. Но для начала надо получить поддержку однопартийцев на XXVI Конференции регионального отделения. Рассчитываю на открытый диалог и их заинтересованность», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и поддержку председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, который руководил реготделением партии более 8 лет.

«Преемственность, на мой взгляд, - самый эффективный путь развития. Александр Алексеевич наш соратник, член команды и в высшей степени авторитетный и порядочный человек, настоящий товарищ. Он остается в наших рядах, и я горячо благодарю его за проделанную работу, мудрость и самоотдачу», - подчеркнул Александр Козловский.

Он также поблагодарил за доверие секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и весь состав Генсовета. «Работаем!» - заключил Александр Козловский.

Напомним, 24 октября президиум генерального совета «Единой России» согласовал кандидатуру депутата Госдумы Александра Козловского на должность исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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