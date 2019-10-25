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Политика

Козловский вместо Котова. Что стоит за ротацией в «Единой России»?

25.10.2019 14:00|ПсковКомментариев: 3

Депутат Госдумы Александр Козловский сменит председателя Псковского областного Собрания Александра Котова на посту секретаря регионального отделения «Единой России». Решение об этом в четверг, 24 октября, принял президиум Генсовета партии.

«Нужны новые люди, идеи и подходы для того, чтобы двигаться вперед, - сказал Александр Котов, комментируя перемены в ЕР. – Я продолжу работать в партии, остаюсь в команде и буду помогать по мере сил и возможности новому секретарю». По словам лидера псковских единороссов, этот вопрос обсуждался давно и с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, и с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, и с партийцами.

В связи с объявленными переменами в ЕР сторонники конспирологических версий уже принялись строить различные комбинации, однако, по нашей информации, нынешняя ротация руководящих партийных кадров — ожидаемая и вполне соответствующая определению «плановая».

Дело в том, что Александр Котов возглавляет отделение ЕР порядка восьми лет — срок весьма значительный. За это время председатели сменились во многих псковских региональных отделениях партий, в некоторых — не раз. В самом отделении «Единой России» за этот срок поменялось несколько руководителей исполкома. Естественно, за годы работы у Александра Котова накопилась определенная усталость. Нелишне напомнить, что несколько месяцев назад он сам в эфире «Эхо Москвы» в Пскове вспоминал известную управленческую теорию, согласно которой руководитель эффективно работает в должности, как правило, 7-8 лет. По прошествии этого периода имеет смысл что-то менять - намечать новые направления и подводить итоги.

Тем более, что на посту руководителя областного отделения «Единой России» Александром Котовым действительно многое сделано. Под его руководством партия в Псковской области прошла серьезный этап в своем развитии. Успешно выступила по итогам целого ряда избирательных кампаний различного уровня. Именно Александр Котов во-многом обеспечивал доминанту «Единой России» в областном Собрании депутатов, будучи спикером регионального парламента. Его авторитет среди глав муниципалитетов содействовал партийному строительству на местах. Многое он сделал и при подборе кадров. Когда к нему прислушивались, ставка делалась на людей, профессионально готовых к будущей работе и хорошо известных местным жителям - как результат, проблем с избранием таких кандидатов не возникало.  

Следует напомнить, что председателем областного Собрания он стал в 2011 году - и это соответствовало практике того времени: руководителями отделений партии власти и спикерами законодательных собраний были одни и те же лица. Сейчас подходы изменились: из 20 регионов, где по итогам вчерашнего заседания президиума Генсовета меняются секретари отделений, в 13-ти партийными лидерами стали губернаторы.

«Два года назад мы с коллегами сами объявили курс на обновление партии, и смена секретаря в данном случае закономерна и объективна, - заявил сегодня Александр Котов. - Региональное отделение партии работоспособно, по-прежнему пользуется поддержкой большинства, и самое главное - обладает потенциалом для укрепления позиций. Надо сказать, что нам есть над чем серьезно поработать, имея в виду результаты прошедшей избирательной кампании».

Напомню, что о грядущей ротации в руководстве региональных отделений партии стало известно около месяца назад — и уже тогда со ссылкой на источники в ЕР говорилось, что процесс обновления объясняется несколькими причинами — это и плановая ротация, и подбор кадров под парламентские выборы 2021 года, и анализ результатов избирательной кампании-2019. Возвращаясь к итогам недавно завершившихся выборов — не самых успешных для партии власти, следует отметить, что во взаимоотношениях руководства регионального отделения «Единой России» и приглашенных областным руководством политтехнологов было определенное недопонимание — уж точно лидер псковских медведей одобрял далеко не все действия как местных, так и заезжих политменеджеров.

На снимке (справа налево): старожилы псковского отделения «Единой России» Александр Котов, Дмитрий Хритоненков, Виктор Антонов, Борис Полозов

Как бы то ни было, свой партийный пост покидает «человек-эпоха», один из последних патриархов псковской региональной политики — представитель плеяды управленцев, сформировавшихся еще в 1990-е. В те годы коренной стружанин Александр Котов возглавил родной район. Затем, в начале 2000-х, был приглашен в Псков, где работал вначале вице-губернатором, а позднее был избран председателем областного Собрания и руководителем отделения «Единой России». Таким образом, он прошел все ступени, поднялся по «вертикали власти», снискал авторитет и в последние годы по сути обеспечивал преемственность власти, был связующим звеном между командами губернаторов — прежнего (Андрея Турчака) и нынешнего (Михаила Ведерникова), сглаживая имеющиеся противоречия. Не секрет, что приходилось ему непросто: мало того, что в целом для партии сейчас не самые лучшие времена, так еще обеспечивать выполнение задач в последнее время приходилось в условиях, когда политическая система в регионе оголилась, она крайне неэффективна, по определению обозревателей - вместо политического блока у нас пустота и хаос, финансовые ресурсы крайне ограничены, как никогда остро стоит кадровая проблема, у многих серьезных игроков ныне просто нет желания идти под знаменами ЕР и участвовать в политической жизни.

Впрочем, говоря об уходе Александра Котова с поста руководителя областного отделения партии, следует особо отметить: он остается председателем областного Собрания депутатов и, по информации ПЛН, в ближайшее время может войти в Высший совет «Единой России», определяющий стратегию ее развития. В состав этого коллегиального органа входят несколько десятков человек, в том числе такие политические «тяжеловесы», как министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а возглавляет Высший совет ЕР экс-председатель Госдумы Борис Грызлов.

Руководство же псковским региональным отделением партии будет возложено на депутата Госдумы, великолучанина Александра Козловского.

«Уверен, что делегаты конференции изберут Александра Николаевича Козловского секретарем регионального отделения «Единой России». Человек он неравнодушный, командный, инициативный, работает в регионе, пользуется авторитетом и уважением», - такую характеристику своему однопартийцу и бывшему коллеге по областному Собранию дал Александр Котов, пожелав при этом «в полной мере проявить свои лучшие качества на пользу регионального отделения партии».

Для Александра Козловского эта работа станет новым направлением в деятельности, при этом у него есть опыт руководства межрегиональным координационным советом ЕР на Северо-Западе.

Утверждение кандидатуры Козловского президиумом Генсовета «Единой России» свидетельствует о том, что он пользуется доверием партийного лидера Андрея Турчака.

В связи с новым назначением депутата Госдумы его политический вес и субъектность (иначе говоря — самостоятельность) в регионе увеличиваются. Соответственно, должна повыситься и субъектность партии в Псковской области.

На фото (слева направо): Андрей Турчак, Александр Котов, Александр Козловский

При этом Александру Козловскому придется больше времени проводить в регионе, особенно перед выборами ближайших лет — масштабной муниципальной кампанией-2020 (на кону будет стоять более 1100 мандатов) и выборами депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания депутатов в 2021 году. И для региональной власти, и для команды экс-губернатора Андрея Турчака, заинтересованного в результатах партии в практически родном для него регионе, эти испытания имеют важнейшее значение.

Выполнение поставленных задач потребует от нового руководителя мобилизации всех ресурсов - организационных, финансовых, кадровых, информационных и других. В какую общую сумму (число сторонников, процент на выборах, количество полученных мандатов) сложатся все эти слагаемые успеха, зависит прежде всего от того, насколько успешен на новом поприще окажется новый руководитель псковских единороссов.

Александр Савенко

Фото: архив Псковской Ленты Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
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