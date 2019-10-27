Политика

Газета, условия приватизации и свалка ртути

В повестке дня 30-й очередной сессии Псковской городской Думы значилось 29 вопросов, и почти половина из них шла с формулировкой «о даче согласия администрации Пскова» либо на оперативное управление, либо в аренду или безвозмездное пользование той или иной муниципальной недвижимости. Поскольку имущественные вопросы обычно скрупулезно и детально рассматриваются на профильном комитете, депутаты щелкали их, как семечки, особо не задерживаясь на полемику. Другие вопросы требовали докладов и дополнительных разъяснений, но все равно 30-ое «юбилейное» заседание оказалось скоротечным, с планом работы на сегодня мундепы «разделались» меньше, чем за полтора часа, не считая перерыва и оглашения итогов тайного голосования.

Но сначала были торжественный и технический моменты: исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская вручила удостоверение и значок новоиспеченному думцу Дмитрию Пермякову, ставшему депутатом от партии «Яблоко» после того, как Артур Гайдук избрался в Псковское областное Собрание. По-деловому быстро и сухо депутаты прекратили депутатские полномочия коммуниста Александра Тимофеева, написавшего заявление об уходе по собственному желанию.

Прения по второму вопросу повестки – о согласовании кандидатуры Артема Татаренко на должность директора-главного редактора муниципальной газеты «Псковские новости» - обещали быть бурными: депутаты давно не довольны качеством издания, однако обсуждение прошло сравнительно спокойно. Видимо, весь пар по этой проблеме ушел в гудок еще летом, а теперь оставалось лишь согласиться с выбором администрации города. Лишь новоиспеченный депутат-«яблочник» Пермяков в форме претензий повторил общеизвестные вещи о том, что, де, газета неинтересная, скучная, не пользуется спросом у читателей, а сайт издания морально и технически устарел.

Елена Полонская сообщила, что вопрос обсуждался на комитете, состав которого согласился с предложенной кандидатурой, а сам Артем Татаренко, хотя его об этом никто и не просил, выступил перед депутатами с кратким заявлением о намерениях, в котором, в частности, заверил депутатов, что качество издания будет «оптимизировано и улучшено без расширения штата сотрудников и увеличения объемов финансирования»: «И коллектив газеты, и лично к этому готовы к тому, чтобы газета еще более качественно и полновесно выполняла свою функцию», - заверил мундепов Артем Татаренко.

Депутат Григорий Турчин высказал претензию к и. о. директора-главного редактора в том, что издание якобы почти не освещает деятельность депутатов в округах, их, мол, на страницах издания, в отличие от чиновников администрации, почти не видно: «Где депутаты? А их ведь 25 человек». Артем Татаренко с этим тезисом не согласился: «Наоборот, мы это направление работы в последние месяцы усилили, и мы планируем сделать отдельную рубрику, в которой каждый депутат сможет высказаться перед читателями о том, что он делает в своем округе».

Об исполнении бюджета доложила депутатам начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, расписавшая в конкретных цифрах какие суммы и на что уйдут в ближайшие месяцы: тут и ремонт и оснащение пяти школ, и субсидирование нескольких дошкольных учреждений, и траты на сферу культуры, и деньги приобретение транспорта, и затраты УГХ на устройство освещения, и многие другие насущные статьи текущего финансирования - от сотен тысяч до миллионов рублей. Была озвучена даже сумма, выделенная на выплату штрафа – 200 тысяч рублей, которые должно выплатить одно из муниципальных учреждений, а деньги, стало быть, бюджетные, и иначе - никак.

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Неподдельное возмущение депутата Федора Постнова вызвало известие о том, что довольно внушительная сумма, выделенная на обустройство доступной среды по целевой программе, не была вовремя освоена и ушла обратно в областной бюджет: «Выделены деньги, не освоены, изъяты. Это, вообще, как?» - вопросил мундеп. Выяснилось, что у чиновников администрации возникли проблемы с собственниками жилья, которые не согласны с устройством пандусов в местах общего пользования, поскольку это увеличивает расходы на электричество. А без согласия жителей ничего построить нельзя.

Ответ совершено не удовлетворил депутата Постнова, обвинившего чиновников в ничегонеделании: «Почему депутаты не были уведомлены заранее? Почему вы взяли ответственность за проблему на себя и ничего не сделали? Сколько документов у вас положено под сукно? Почему комиссии до сих пор не выехали на объекты?» - гневно спрашивал депутат, но внятного объяснения так и не добился. В итоге мундепы сошлись на том, что поддерживают возмущение халатным отношением чиновников к своим обязанностям, однако в целом одобряют документ: 19 депутатов проголосовали «за», и лишь один воздержался.

В связи с возросшим в последнее время вниманием общественности к экологическим вопросам ожидалось, что особый интерес депутатов вызовет пункт №12, озаглавленный: «О внесении изменений в Порядок изъятия и отправки на утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории города Пскова», но по факту осуждение изменений в документе прошло ровно. С докладом выступил начальник УГХ администрации Николай Баринов, который констатировал необходимость приведения документа в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты не поняли лишь одного: почему УГХ не обратилось в полицию по фактам двух несанкционированных ртутьсодержащих свалок.

«Не обращались. Кто-то выкинул. Ищи ветра в поле», - своеобразно прокомментировал инцидент начальник УГХ и обещал, что впредь в таких случаях будет обращаться с заявлением к стражам порядка. А депутат Юлия Пожидаева попросила Николая Баринова проинформировать население о том, куда и как следует сдавать ртуть: «Кто ее принимает, где и когда?». «Понял! В «Псковские новости» дадим информацию», - пообещал главный по хозяйству.

Неожиданно острую полемику вызвал 13-й вопрос, названный в повестке дня: «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в четвертом квартале 2019 года и о внесении изменений в некоторые правовые акты Псковской городской Думы, связанные с приватизацией муниципального имущества города Пскова в 2019 году». По вопросу докладывала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Елена Кузнецова, и тут уже возбудился депутат Григорий Турчин, у которого на округе в одном из домов по Октябрьскому проспекту некий предприниматель не пускает в подвал жителей дома, которые хотят произвести сантехнические работы, отчего люди живут без нормального тепла. Причем история длится не первый год. Когда депутату указали на то, что бизнесмен не имеет на самоуправство никакого права, депутату Турчину оставалось развести руками: мол, права-то, может, и не имеет, но жизнь складывается вот так, не по бумаге, а люди страдают.

В свою очередь коммунист Александр Баев возмутился тем, что городские власти вынуждены сдавать предпринимателям подвалы, тогда как «какие-то художники» безвозмездно пользуются прекрасными помещениями в центре города: «Почему мы отдаем собственность на улице Ленина, 1 художникам просто так? А те, которые ремонтируют, вынуждены ютиться в подвалах? - спросил у коллег лидер фракции КПРФ в гордуме. – Любой бы захотел арендовать недвижимость в таком хорошем историческом месте, как Ленина, 1. А мы им предлагаем подвалы».

Вот такой уровень понимания того, что нужно городу, а что нет, и должен ли выставочный зал Союза художников размещаться в центре города, или лучше гнать этих бездельников в подполье, куда-нибудь на окраину.

Никто из мундепов, впрочем, коммуниста не поддержал, но и полемизировать тоже не стал, и как итог - 16 депутатов проголосовали за документ, а четверо воздержались.

Что касается утверждения нового директора-главного редактора муниципальной газеты, то тут никаких неожиданностей тоже не случилось: Артем Татаренко сегодня избавился от приставки «и.о», с чем мы его и поздравляем. Еще одним главредом в Пскове прибыло.

Александр Донецкий