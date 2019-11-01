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Политика

Региональным властям запретили мешать проведению митингов

07.11.2019 09:16|ПсковКомментариев: 2

Согласно опубликованному в среду постановлению Конституционного суда, отказывать в проведении митинга больше нельзя по причине близкого расположения к зданиям, занимаемым органами госвласти, создания помех транспорту и затруднения доступа к объектам социальной инфраструктуры, пишет газета «Коммерсантъ».

Фото: «Коммерсантъ»

Опрошенные «Ъ» адвокаты и члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) считают, что постановление КС приведет к изменению региональных законов о митингах.

«Компетентные органы и должностные лица обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для легального проведения (публичных акций. - «Ъ») в избранном организаторами месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате», - говорится в опубликованном накануне постановлении КС, который рассмотрел дела активисток Марины Седовой и Веры Терешонковой из Республики Коми.

В 2017 году городские власти не согласовали им заупокойный молебен в память жертв Большого террора 1937-1938 годов и митинг против неудовлетворительной работы общественного транспорта.

Главной причиной отказа стал региональный закон, запрещающий акции в 50 метрах от входа в здания органов власти и госучреждений.

Теперь КС признал это ограничение неконституционным, а дела Седовой и Терешонковой отправил на пересмотр. КС также признал, что создание помех работе транспорта и затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры не могут являться вескими причинами для отказа в проведении митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетов. Суд обязал внести изменения в региональный закон Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий…» и «в законы других субъектов РФ». В разговоре с «Ъ» судья КС РФ в отставке Тамара Морщакова назвала постановление КС «правильной позицией, которой давно ждали и обсуждали правозащитники всех уровней».

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак, составлявший жалобы Марины Седовой и Веры Терешонковой в КС, сообщил «Ъ», что его доверительницы «будут требовать компенсации морального вреда после пересмотра дел в суде Сыктывкара» в связи с утратой актуальности мероприятий, которые активистки пытались согласовать.

Данное постановление говорит, что не все потеряно в отстаивании нашего права на свободу мирных собраний. Подобные ограничения действуют не только в Коми, но и в десятках других регионов.

Напомним, в июле, августе и сентябре мэрия Москвы неоднократно отказывала заявителям в проведении публичных мероприятий. Так, представителю Партии перемен Эльвире Вихаревой было отказано в митинге 31 августа на проспекте Мира «в связи с созданием помех движению пешеходов и транспорта». Из-за «ограничения доступа к инфраструктуре» мэрия отказала в проведении шествия 3 сентября по бульварному кольцу столицы.

Глава правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов рассказал «Ъ», что правозащитники «насчитали минимум 50 регионов, где местное законодательство противоречит позиции КС». «Суд сказал, что законодательные органы субъектов были не вправе выходить за рамки федеральных стандартов в области свободы собраний.

Это значит, что прецедент Коми должен привести к реформе региональных законов о митингах, считает Глухов.

При этом Глухов считает, что результат решения КС «может быть очень быстро замылен практикой» ссылок чиновников на «ранее поданные уведомления от иных лиц». Это основание, в частности, неоднократно использовалось мэрией Москвы для отказа в проведении митингов и шествий - например, Партии перемен отказали в митинге на проспекте Сахарова 14 сентября «в связи с проведением социально значимых массовых мероприятий». Адвокат Анна Ставицкая в разговоре с «Ъ» подчеркнула, что «у региональной власти всегда найдется способ отказать в акции, несмотря на то, что после постановления КС законы субъектов РФ должны быть изменены».

Член постоянной комиссии СПЧ по региональным аспектам развития гражданского общества Александр Брод уверен, что «решение КС - повод для сверки региональных и федеральных законов».

«Эту работу необходимо провести членам СПЧ совместно с депутатами Госдумы. В обществе скопился протестный потенциал: власть не слышит людей, а часть вопросов решается только на прямой линии с президентом», - сказал он.

«У людей есть право на свободу мирных собраний, а власти должны искать компромиссы при согласовании акций», - отметил Брод.

Источник: Псковская Лента Новостей
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