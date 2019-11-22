Политика

Петр Алексеенко: Я бы не сказал, что КПРФ теряет позиции в Псковской области

КПРФ не теряет свои позиции в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Я бы не сказал, что КПРФ теряет позиции в Псковской области. Идет повседневная работа согласно наших установленных требований, программных установок, - отметил Петр Алексеенко. - Работа, может, и не видна на первый взгляд, поскольку нет каких-то масштабных акций, но позиции нашего областного отделения - твердые. Позиция ясна. Программа тоже ясна. Мы - партия народа и для народа. В этом направлении и работаем».

Также Петр Алексеенко добавил, что обком КПРФ планирует проводить мероприятия в защиту кандидата в президенты РФ от КПРФ на выборах 2018 года Павла Грудинина и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.