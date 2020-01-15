Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудит с ним основные тезисы Послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию и перспективы их реализации на территории Псковской области, отставку правительства РФ. Также Александр Козловский расскажет о своей партийной и депутатской деятельности.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.