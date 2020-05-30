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Политика

Итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области подведут в течение недели

01.06.2020 11:02|ПсковКомментариев: 0

Итоги предварительного голосования по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на сентябрьские выборы в Псковской области будут подведены в течение недели. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель регионального исполкома партии Андрей Карпов.

«Поводим итоги, местные политсоветы утвердят списки, после этого президиум регионального политсовета окончательно утвердит результаты. Постараемся сделать это за текущую неделю», - сообщил он.

По словам Андрея Карпова, в этом году в связи с ситуацией по коронавирусу предварительное голосование проходило по четвертой модели, когда правом голосовать за кандидатов наделены члены партии, включенные в утвержденные местными организационными комитетами списки.

В этом году в связи с пандемией предварительное голосование проводилось в новом формате с соблюдением мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Выборщики голосовали в масках, с соблюдением социальной дистанции.

«Четвертая модель часто применяется как вариант для голосования, когда выборщики определяются из членов партии. В Псковской области в этом голосовании приняли участие 96% выборщиков», - сообщил Андрей Карпов, добавив, что «часть выборщиков в Плюсском районе не приняли участие в предварительном голосовании» из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

«В целом все прошло на достаточно высоком организационном уровне, с использованием средств индивидуальной защиты. Если сравнивать с выборами в органы местного самоуправления 2015 года, в этом году мы выдвигаем стопроцентное количество кандидатов. Пять лет назад такого большого замещения не было», - пояснил руководитель регионального исполкома партии.

Напомним, 31 мая в Псковской области состоялось предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в депутаты на довыборах в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов, кандидатов на выборах депутатов представительных органов 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских.

На участие в предварительном голосовании заявились более 1460 кандидатов.

Теги: #Единая Россия #выборы 2020
Источник: Псковская Лента Новостей
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