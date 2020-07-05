Политика

Перенести сентябрьские выборы на «какой-нибудь ноябрь» предложил Олег Брячак

Перенести сентябрьские выборы на «какой-нибудь ноябрь» и растянуть их по продолжительности, как это было в случае с голосованием по поправкам в Конституцию, предложил депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он позитивно оценил явку на голосование по поправкам, отметив, что сам процесс прошел без нарушений. «Явка хорошая, голосование прошло без нарушений, и я лично тоже проголосовал. Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме внесла в пакет более 30 поправок, 13 из которых приняты. Уверен, это обязательно отразится на жизни наших граждан», - сказал гость студии.

Высокая явка на голосование, по его мнению, была обеспечена благодаря растянутости голосования по времени. «Если б это было организовано в один день, многие ввиду коронавируса просто побоялись бы идти на голосование, и явка была бы ниже. Более того, у многих из нас свои дела, дачи и огороды, поэтому растянутость голосования позволила проголосовать большему количеству людей», - отметил Брячак.

«Хотелось бы, чтобы на сентябрьских выборах гражданам тоже позволили голосовать неделю, а еще лучше перенести выборы на какой-нибудь ноябрь, когда нет огородов и заканчиваются отпуска», - заключил депутат.

При этом он отметил, что не считает, что растягивание выборов по времени станет прекрасной возможностью для фальсификации. «Проконтролировать можно любые выборы, кроме этого бреда по дистанционному голосованию. Я пока даже не понял, что это такое. Надо разораться, может, я не прав. Но, на мой взгляд, оно не дает возможности для какого-либо контроля. Пока я не думаю, что наша избирательная система к этому готова», - пожеркнул Олег Брячак.