Экс-вице-губернатор Псковской области заявился на праймериз в ЗакС Санкт-Петербурга

Руководитель регионального исполкома Санкт-Петербургского отделения «Единой России», бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин выдвинулся на предварительное голосование партии по определению кандидатов на выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Информация об этом размещена на официальном сайте ПГ. Экс-вице-губернатор претендует на то, чтобы стать кандидатом от «Единой России» в составе региональной группы №11.

Предварительное голосование пройдет в конце мая. Выборы запланированы на сентябрь 2026 года.

Напомним, Александр Серавин работал псковским вице-губернатором по внутренней политике в 2022-2024 году. 

