Политика

Псковская «Партия социальной защиты» выдвинула кандидатов на муниципальные выборы

Псковское региональное отделение «Партии социальной защиты» выдвинуло кандидатов для участия в выборах депутатов Собраний Невельского и Куньинского районов по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, список в Невельском районе возглавил правозащитник Дмитрий Лебедев, имеющий опыт депутатской работы в Санкт-Петербурге. Список кандидатов от партии в Куньинском районе возглавила специалист по социальной работе Юлия Жданцева.

В партии отметили, что подача документов в избирком была затруднена из-за болезни председателя регионального отделения Олега Транькова, но в итоге все собранные подписи в поддержку выдвижения кандидатов и иные документы были представлены в избирательную комиссию на регистрацию списков в срок.