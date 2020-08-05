Политика

Александр Лукашенко отдал свой голос на выборах президента Беларуси

Белорусские СМИ сообщают, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко к этому часу уже посетил избирательный участок. 9 августа в стране проходят выборы президента. Свой голос Лукашенко отдал в Белорусском государственном университете физической культуры.

Избирательные участки открылись в стране в 8:00 и закроются в 20:00 (минское время и московское не отличаются). ЦИК Беларуси приводит данные о досрочном голосовании, в нем приняли участие в выборах 41,7% избирателей.

В бюллетенях для голосования пять фамилий. Конкуренцию действующему белорусскому лидеру составляют Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и Анна Канопацкая.