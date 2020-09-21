Политика

«Навстречу урнам». ВИДЕО

Сегодня, 23 сентября, гостем очередного выпуска программы «Навстречу урнам» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали руководители региональных отделений политических партий будут обсуждать итоги завершившихся 13 сентября муниципальных выборов.

Участники обсуждения:

Юрий Сорокин — заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России»

Дмитрий Михайлов – депутат Псковского областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ

Антон Минаков - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании

Лев Шлосберг — руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», руководитель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании

Наталья Тудакова — руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании.

Как гости студии оценивают итоги «триединого дня голосования» для партий, которые они представляют? Что они думают по поводу скандальной кампании по выборам главы Себежского района? Какие планы и задачи региональные отделения партий строят на 2021 год? Подробнее об этом и многом другом — в сегодняшней программе.

Вел круглый стол главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.