«Навстречу урнам». ВИДЕО

Сегодня, 23 сентября, гостем очередного выпуска программы «Навстречу урнам» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали руководители региональных отделений политических партий будут обсуждать итоги завершившихся 13 сентября муниципальных выборов.
Участники обсуждения:
Как гости студии оценивают итоги «триединого дня голосования» для партий, которые они представляют? Что они думают по поводу скандальной кампании по выборам главы Себежского района? Какие планы и задачи региональные отделения партий строят на 2021 год? Подробнее об этом и многом другом — в сегодняшней программе.
Вел круглый стол главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.