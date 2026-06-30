«Гонки по вертикали»: кандидаты-ноунеймы, конец бесцельным форумам и «ни слова о бензине»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! Этот выпуск мы делаем буквально с колес — только-только вернулись из Москвы, где проходил съезд «Единой России» с участием президента, а еще и ряд других предвыборных мероприятий.

Об их итогах, о решениях региональных партийных конференций в Пскове и выдвижении кандидатов на сентябрьские выборы скажем несколько позже.

А вначале отфиксируем одну из горячих тем, которая ныне присутствует и в разговорах рассерженных обывателей, и в обсуждениях в Кремле, где с одной стороны, обнадеживают: мол, дефицит бензина не критический и всё будет нормально, но с другой — власти уже прямо признают: проблемы на внутреннем рынке нефтепродуктов и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются, как отметил Владимир Путин, очереди, к сожалению, на заправках есть, и нужную марку бензина можно найти не всегда.

А раз так актуальными остаются вопросы: что делать и как свести к минимуму последствия атак на объекты инфраструктуры. Пока в верхах ломают голову над этой задачкой, отметим показательный момент — представители политических партий практически никак не реагируют на тему бензинового дефицита. То ли просто им всем это до такой степени неинтересно…

- Это вряд ли (из фильма «Белое солнце пустыни»).

… то ли живут вчерашним днем и не успевают за актуальной повесткой, то ли просто нечего предложить, а может, боятся получить по башке за сказанное или следуют неким спущенным сверху установкам — не будировать, не раскачивать, не высовываться. Хотя это несколько странно — особенно, с учетом того, что, как я уже сказал, на самом верху публично обсуждают тему, комментируют. А, может быть, партийцы по привычке не проявляют никакой инициативы и самодеятельности — предпочитают, обсуждать в основном какие-то другие темы, более безопасные, нейтральные, «правильные» — ну как обычно, за всё хорошее, против всего плохого, лучше быть здоровым и богатым, и да, всемерную поддержку — детишкам.

- То - бензин. А то - дети (из фильма «Джентльмены удачи»)

Или провести там какой-нибудь форум на деньги бюджета — это всегда пожалуйста. Хотя… Тут вот председатель правительства Михаил Мишустин поддержал идею отказаться от проведения бесцельных форумов.

Фото: сайт правительства РФ

Эта тема обсуждалась на встрече премьер-министра с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она отметила, что в стране проводят слишком много форумов, которые в том числе финансируются из бюджета, а также отвлекают от работы участвующих госслужащих. «По форумам обязательно посмотрим. Я поддерживаю то, что вы говорите: минимизировать какие-то мероприятия, которые так или иначе не имеют целевой отдачи», – сказал Мишустин. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, поотменяют ли все эти бесцельные форумы— многие и в федеральном центре, и в регионах вздрогнули и напряглись, если форумы отменят — то чем заниматься-то? Это просто удар под дых, я бы сказал.

- Всё пропало, шеф, всё пропало! (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Для некоторых госслужащих и прочих форумоустроителей всё может закончиться, а вот для кого всё только начинается — так это для кандидатов в депутаты. Кампания по выборам в Госдуму и Законодательное Собрание Псковской области стартовала, один за другим проходят партийные съезды, на которых сотнями выдвигают кандидатов. Понятно, что нам тут в разговоре о парламентской кампании интереснее, кого партии отправляют в псковский одномандатный округ, он теперь не 148-й, а 150-й. По итогам минувшей недели съездов я готов сообщить, кто тут претендовать на единственный депутатский мандат.

- Огласите весь список, пожалуйста (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»).

«Единая Россия» — действующий депутат Александр Козловский, КПРФ — Дмитрий Михайлов, ЛДПР — Антон Минаков (утвердили на съезде, где либерал-демократы приняли программу «100 дней преобразования России», а рядом с местом председателя партии Леонида Слуцкого было оставлено пустое кресло с табличкой «Владимир Жириновский». Далее по списку кандидатов. От «Партии пенсионеров» — руководитель реготделения, зампредседателя Псковской гордумы Михаил Иванов, от «Новых людей», скорее всего, пойдет Игорь Романов.

Кто-то тут может подумать: а не взял ли я по ошибке список кандидатов на предыдущих выборах, пятилетней давности. Но нет — всё правильно. Основной пул кандидатов остается прежним.

Но будут по сравнению с 2021-м и изменения. Скажем, «Яблоко» выдвигает Евгения Васильева, известного по кампаниям в Гдовском районе. Партию «Родина» представит руководитель регионального отделения Павел Бикташев. «Справедливая Россия» определится совсем скоро, на своем съезде — но наверняка там тоже будет новый кандидат: уже не Олег Брячак, а возможно новый руководитель реготделения Наталья Тудакова, или депутат Госдумы Алексей Чепа, или кто-то другой, я бы не стал исключать, что вообще не известный.

Кстати говоря, партии и в Москве, и в Пскове взяли моду двигать на выборы, не буду говорить про всех, ноунеймов — но малоизвестных и вовсе неизвестных кандидатов. Скажем, «Яблоко» выбрало в качестве лидеров федерального списка на думских выборах не бессменного партийного лидера Григория Явлинского и других более-менее известных политиков, которые не под уголовными делами, не оштрафованы по «экстремистской статье» КоАП и, стало быть, имеют право участвовать в кампании, а сделали ставку на группу мало известных в масштабах страны партийцев.

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

Под номером три в нее по итогам съезда включили замруководителя псковского «Яблока» Яну Иванову. Чтоб псковского политика включили в тройку лидеров федерального партийного списка — это впервые. Также впервые в список КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Псковской области включили (и сразу под номером 2 сразу за первым секретарем Петром Алексеенко) Степана Белова, о котором пока только то и известно, что из Москвы, является заместителем руководителя строительной фирмы, занимается какой-то общественной работой.

Кстати, о псковских коммунистах. Предыдущий выпуск нашей программы вызвал целый ряд откликов, в том числе та часть, что касалась съезда партии и высказывания ее лидера Геннадия Зюганова о банковских вкладах граждан. Отмечу, что действительно некоторые СМИ выхватили фразу председателя КПРФ, как принято говорить, выдернули из контекста. Но что касается «Гонок по вертикали», то, во-первых, мы то как раз и дали цитату целиком — причем в редакции самих коммунистов. Во-вторых, как и прежде призываем членов КПРФ комментировать и отвечать. Если есть что сказать — мы всегда готовы предоставить трибуну. Уже на этой неделе планируем провести в прямом эфире круглый стол с участием руководителей региональных партий. Будем говорить про этап выдвижения кандидатов, старт выборов и на другие актуальные темы. Так что велком, все к нам — на ПЛН FM, как и прежде, живо, интересно, звучат разные точки зрения.

А на сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!