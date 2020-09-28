Политика

Михаил Ведерников встретился с Александром Лукашенко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Официальный канал Псковской области». Встреча состоялась сегодня, 28 сентября, в рамках рабочего визита губернатора Псковской области в Минск.

«Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем», - сказал Александр Лукашенко.

Фото: информационное агентство «Белта»

«Вы у нас бываете. Бывайте чаще, - пригласил президент Республики Беларусь. - Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям - тут мы и запретить им не можем. Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет».

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что Псковскую область связывают с Беларусью давние дружеские и добрососедские отношения. По его мнению, необходимо придать новый импульс развитию экономики. «Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь, машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование. Из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году у нас товарооборот снизился почти на 20%. Но тем актуальнее наш визит», - сказал Михаил Ведерников, передает «Белта».

В ходе общения стороны детально обсудили новые проекты торгово-экономического сотрудничества, направления развития культурных связей, патриотической работы, а также взаимодействия в АПК, строительстве, а также в поставке грузовой, пассажирской и дорожной техники.