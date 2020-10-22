Политика

Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от «Единой России» на парламентских выборах-2021

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от партии на парламентских выборах-2021. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Единая Россия» почти определилась с первой группой одномандатников на грядущие думские выборы. В нее вошли более 70 действующих депутатов Госдумы, избравшихся в 2016 году по одномандатным округам и способных повторить свой успех и в 2021 году. В список попали как известные в прошлом спортсмены, так и видные партийные функционеры. Эксперты оценивают список как компромиссный и свидетельствующий о том, что партия власти не отказывается от принципа коалиционности.

«Единая Россия» проводит консультации с первой группой своих потенциальных кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года. На данный момент партия определила, что на выборы может пойти 71 действующий депутат-одномандатник из фракции «Единая Россия». Координатор экспертного совета партии Константин Костин подтвердил эту информацию: «Такой список действительно есть. Вошедшие в него депутаты относятся к категории safe seat: партия предполагает, что они, скорее всего, пойдут на выборы в своих округах и с высокой долей вероятности подтвердят свой мандат. Это такой первый, нулевой этап отбора, через который прошли самые явные сильные кандидаты».

По словам источника «Коммерсанта», с этим списком уже знаком председатель партии Дмитрий Медведев, который и поручил в начале 2020 года приступить к отбору кандидатов в депутаты. Список был представлен ему секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком. Господин Медведев поручил замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву встретиться с каждым из вошедших в список кандидатов для обсуждения стратегий предстоящих кампаний.

Формально для выдвижения по округу всем кандидатам нужно выиграть праймериз, однако партия готова консультационно помогать тем, кого хочет видеть на выборах.

В отборе кандидатов помимо представителей ЕР, руководства думской фракции, экспертов и социологов участвовали сотрудники внутриполитического блока администрации президента. Они согласовали каждого депутата из итогового списка. Оценщики обращали внимание на работу депутата в регионе, его электоральный рейтинг и «публичную работу по партийной повестке». Кроме того, во внимание принимались поддержка губернатора и партийного руководства, работа в партийных проектах.

Названы несколько депутатов, фигурирующих в списках, и регионы, где они, как предполагается, будут баллотироваться:

руководитель думской фракции Сергей Неверов (Смоленская область),

замсекретаря генсовета Александр Хинштейн (Самарская область),

руководитель межрегионального координационного совета (МКС) партии по Южному федеральному округу Константин Бахарев (Крым),

Сергей Чижов (Воронежская область),

Виталий Милонов (Санкт-Петербург),

полпред Госдумы в Верховном суде Даниил Бессарабов (Алтайский край),

Александр Козловский (Псковская область),

известный хоккеист Владислав Третьяк (Ульяновская область),

Виктор Дзюба (Тульская область),

экс-глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов (Татарстан),

руководитель уральского МКС Иван Квитка (Тюменская область),

экс-мэр Обнинска Александр Авдеев (Калужская область),

первый зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария),

глава экологического комитета Думы Владимир Бурматов (Челябинская область),

известный биатлонист Антон Шипулин (Свердловская область).

Далеко не все из этих депутатов работают в Госдуме с начала текущего созыва. Например, Александр Хинштейн в 2016 году снялся с праймериз в результате внутрипартийных переговоров и избрался лишь в 2018 году на довыборах по Самарскому округу. Антон Шипулин стал депутатом в 2019 году, а Олег Морозов — в сентябре 2020-го. Некоторые члены списка, например Сергей Неверов и Владимир Бурматов, считаются близкими к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Наиболее неоднозначную репутацию среди этих партийцев имеет Виталий Милонов. Депутат, предлагавший, например, запретить пользоваться соцсетями детям младше 14 лет, известен своей критикой гомосексуализма, а также в целом охранительскими и религиозными взглядами.

В 2016 году от «Единой России» в Госдуму избрались 203 депутата-одномандатника.

Как поясняет Константин Костин, нынешний список вовсе не означает, что в округах из действующих депутатов выдвинется только 71 человек. Просто это люди, в отношении которых вся предварительная работа и необходимые консультации уже проведены. В целом же, по оценке Костина, на повторное выдвижение могут рассчитывать до 70% нынешних депутатов-одномандатников от ЕР.

Ранее «Коммерсант» писал, что Кремль рассчитывает на масштабную победу провластных кандидатов в округах. Это поможет получить в следующей Госдуме подконтрольное власти конституционное большинство. При этом цель в администрации и «Единой России» ставят «с запасом» — взять 210 округов.

«На старте, если к 70 одномандатникам нет вопросов по избираемости, это уже неплохо»,— считает политолог Константин Калачев.

Он отмечает, что депутаты Неверов, Хинштейн, Бахарев, Морозов и Чижов «точно избираемы» на своих территориях, а такие легенды, как Владислав Третьяк, изберутся по любому округу.

На данный момент партия продолжает работу над списком одномандатников и завершает анализ работы действующих депутатов-списочников.

Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает представленный список достаточно консервативным, хотя и неоднородным: «Возможно, это следствие его компромиссности. Это скорее результат прочтения итогов единого дня голосования как успешного и, значит, требующего сохранения коалиционности». Отдельно эксперт отмечает «двойственность ситуации» с Виталием Милоновым.

Политолог Константин Калачев признается, что в 2016 году тоже сомневался в шансах Виталия Милонова на избрание, но оказалось, что по рейтингам он был вторым среди питерских единороссов. «Думаю, что перечень фамилий — это производное от опросов и восприятия фигурантов в администрации президента»,— считает эксперт. Он предполагает, что одного рейтинга недостаточно: есть такие депутаты, у которых все хорошо с рейтингами, но к ним накопились претензии,— такие вряд ли попадут в список.