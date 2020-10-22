Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй авиабилеты в Калининград
Инвестиции в период COVID-19
спастись от косолапого
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Цифровая пятилетка в Псковской области
 
 
 
ещё Политика 22.10.2020 10:0420 Назовите своих кандидатов в список «100 самых влиятельных псковичей-2020» 23.10.2020 09:169 Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от «Единой России» на парламентских выборах-2021 23.10.2020 07:165 Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года 22.10.2020 20:0712 Путин о недоброжелателях России: Как бы не простудиться на ваших похоронах 22.10.2020 17:194 В Гдове не удовлетворили заявление о лишении полномочий депутата от «Единой России» 22.10.2020 16:480 Суд по отмене итогов выборов главы Себежского района снова перенесен
 
 
 
Самое популярное 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 21.10.2020 12:079 Сергей Пайст покинул пост директора компании «Экопром» 20.10.2020 16:2416 Сокращаемся, скобари 21.10.2020 10:092 Мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников закроют в Пскове на три дня 22.10.2020 13:128 Суд приостановил снос построек на Четырех углах в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от «Единой России» на парламентских выборах-2021

23.10.2020 09:16|ПсковКомментариев: 11

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от партии на парламентских выборах-2021. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Единая Россия» почти определилась с первой группой одномандатников на грядущие думские выборы. В нее вошли более 70 действующих депутатов Госдумы, избравшихся в 2016 году по одномандатным округам и способных повторить свой успех и в 2021 году. В список попали как известные в прошлом спортсмены, так и видные партийные функционеры. Эксперты оценивают список как компромиссный и свидетельствующий о том, что партия власти не отказывается от принципа коалиционности.

«Единая Россия» проводит консультации с первой группой своих потенциальных кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года. На данный момент партия определила, что на выборы может пойти 71 действующий депутат-одномандатник из фракции «Единая Россия». Координатор экспертного совета партии Константин Костин подтвердил эту информацию: «Такой список действительно есть. Вошедшие в него депутаты относятся к категории safe seat: партия предполагает, что они, скорее всего, пойдут на выборы в своих округах и с высокой долей вероятности подтвердят свой мандат. Это такой первый, нулевой этап отбора, через который прошли самые явные сильные кандидаты».

По словам источника «Коммерсанта», с этим списком уже знаком председатель партии Дмитрий Медведев, который и поручил в начале 2020 года приступить к отбору кандидатов в депутаты. Список был представлен ему секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком. Господин Медведев поручил замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву встретиться с каждым из вошедших в список кандидатов для обсуждения стратегий предстоящих кампаний.

Формально для выдвижения по округу всем кандидатам нужно выиграть праймериз, однако партия готова консультационно помогать тем, кого хочет видеть на выборах.

В отборе кандидатов помимо представителей ЕР, руководства думской фракции, экспертов и социологов участвовали сотрудники внутриполитического блока администрации президента. Они согласовали каждого депутата из итогового списка. Оценщики обращали внимание на работу депутата в регионе, его электоральный рейтинг и «публичную работу по партийной повестке». Кроме того, во внимание принимались поддержка губернатора и партийного руководства, работа в партийных проектах.

Названы несколько депутатов, фигурирующих в списках, и регионы, где они, как предполагается, будут баллотироваться:

  • руководитель думской фракции Сергей Неверов (Смоленская область),
  • замсекретаря генсовета Александр Хинштейн (Самарская область),
  • руководитель межрегионального координационного совета (МКС) партии по Южному федеральному округу Константин Бахарев (Крым),
  • Сергей Чижов (Воронежская область),
  • Виталий Милонов (Санкт-Петербург),
  • полпред Госдумы в Верховном суде Даниил Бессарабов (Алтайский край),
  • Александр Козловский (Псковская область),
  • известный хоккеист Владислав Третьяк (Ульяновская область),
  • Виктор Дзюба (Тульская область),
  • экс-глава управления президента по внутренней политике Олег Морозов (Татарстан),
  • руководитель уральского МКС Иван Квитка (Тюменская область),
  • экс-мэр Обнинска Александр Авдеев (Калужская область),
  • первый зампред фракции ЕР Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария),
  • глава экологического комитета Думы Владимир Бурматов (Челябинская область),
  • известный биатлонист Антон Шипулин (Свердловская область).

Далеко не все из этих депутатов работают в Госдуме с начала текущего созыва. Например, Александр Хинштейн в 2016 году снялся с праймериз в результате внутрипартийных переговоров и избрался лишь в 2018 году на довыборах по Самарскому округу. Антон Шипулин стал депутатом в 2019 году, а Олег Морозов — в сентябре 2020-го. Некоторые члены списка, например Сергей Неверов и Владимир Бурматов, считаются близкими к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Наиболее неоднозначную репутацию среди этих партийцев имеет Виталий Милонов. Депутат, предлагавший, например, запретить пользоваться соцсетями детям младше 14 лет, известен своей критикой гомосексуализма, а также в целом охранительскими и религиозными взглядами. 

В 2016 году от «Единой России» в Госдуму избрались 203 депутата-одномандатника.

Как поясняет Константин Костин, нынешний список вовсе не означает, что в округах из действующих депутатов выдвинется только 71 человек. Просто это люди, в отношении которых вся предварительная работа и необходимые консультации уже проведены. В целом же, по оценке Костина, на повторное выдвижение могут рассчитывать до 70% нынешних депутатов-одномандатников от ЕР.

Ранее «Коммерсант» писал, что Кремль рассчитывает на масштабную победу провластных кандидатов в округах. Это поможет получить в следующей Госдуме подконтрольное власти конституционное большинство. При этом цель в администрации и «Единой России» ставят «с запасом» — взять 210 округов.

«На старте, если к 70 одномандатникам нет вопросов по избираемости, это уже неплохо»,— считает политолог Константин Калачев.

Он отмечает, что депутаты Неверов, Хинштейн, Бахарев, Морозов и Чижов «точно избираемы» на своих территориях, а такие легенды, как Владислав Третьяк, изберутся по любому округу.

На данный момент партия продолжает работу над списком одномандатников и завершает анализ работы действующих депутатов-списочников.

Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает представленный список достаточно консервативным, хотя и неоднородным: «Возможно, это следствие его компромиссности. Это скорее результат прочтения итогов единого дня голосования как успешного и, значит, требующего сохранения коалиционности». Отдельно эксперт отмечает «двойственность ситуации» с Виталием Милоновым.

Политолог Константин Калачев признается, что в 2016 году тоже сомневался в шансах Виталия Милонова на избрание, но оказалось, что по рейтингам он был вторым среди питерских единороссов. «Думаю, что перечень фамилий — это производное от опросов и восприятия фигурантов в администрации президента»,— считает эксперт. Он предполагает, что одного рейтинга недостаточно: есть такие депутаты, у которых все хорошо с рейтингами, но к ним накопились претензии,— такие вряд ли попадут в список.

Теги: #Единая Россия #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 487 человек
23.10.2020, 10:411 Псковичи получают штрафы за поход без маски в магазины и кафе 23.10.2020, 10:270 Четыре новые скамейки установлены на улице Чудской в Пскове 23.10.2020, 10:120 Невельчанин лишится свободы за кражу денег у знакомого 23.10.2020, 10:060 Соблюдать правила электробезопасности призывают псковичей
23.10.2020, 10:000 Документы о работе с беспризорными детьми в 20 веке пополнили музей псковской полиции 23.10.2020, 09:551 Мост через реку Великую в Острове перекрывали из-за сообщения о минировании 23.10.2020, 09:501 Пикет против дистанционного обучения пройдет в Пскове 24 октября 23.10.2020, 09:460 В Великих Луках обнаружили 5000 рублей с признаками подделки
23.10.2020, 09:360 Научная конференция о культурном наследии Псковской земли пройдет 23 октября 23.10.2020, 09:334 Интерактив: Лишний светофор в Пскове 23.10.2020, 09:290 Продолжается фотоконкурс к 20-летию Псковской Ленты Новостей 23.10.2020, 09:290 Жилой дом сгорел гдовской деревне Островня
23.10.2020, 09:1611 Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от «Единой России» на парламентских выборах-2021 23.10.2020, 09:052 Золотые скидки: осенние предложения «Стройбазы на Алмазной» 23.10.2020, 09:032 Два человека заболели коронавирусом в комитете по здравоохранению Псковской области 23.10.2020, 08:460 Помещения псковского Пенсионнного фонда продезинфицировали сотрудники МЧС
23.10.2020, 08:350 Механизм выплат работающим с COVID-19 медикам изменят в России 23.10.2020, 08:130 Сельское хозяйство в Псковской области в 2020 году. ИНФОГРАФИКА 23.10.2020, 08:016 Интерактив: Умерший в списке должников 23.10.2020, 07:441 Объем кредитов россиян превысил 19 трлн рублей
23.10.2020, 07:310 «Нужные люди»: нашедший обломки самолета и останки экипажа Виктор Струнченко 23.10.2020, 07:165 Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года 23.10.2020, 07:040 В Минздраве предлагают освободить от медосмотра опекунов совершеннолетних 23.10.2020, 00:503 Количество случаев заражения COVID-19 в Псковской области преодолело отметку в 7000
23.10.2020, 00:355 Суточный рост заболевших коронавирусом в Псковской области превысил сотню 22.10.2020, 23:350 «День без бумаги» провели в Пскове 22.10.2020, 23:172 Почти 500 псковских домохозяйств примут участие в опросе о качестве жизни 22.10.2020, 22:540 Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии
22.10.2020, 22:360 Псковичей приглашают на Всероссийский семейный финансовый фестиваль 22.10.2020, 22:182 Актер из «Глухаря» избил звезду сериала «Кадетство» 22.10.2020, 21:570 «Михайловское» принимает участие в конференции о восстановлении исторических парков после войны 22.10.2020, 21:350 В мире зафиксирован рекордный рост заражений коронавирусом за сутки
22.10.2020, 21:160 С завтрашнего дня в Пскове изменится схема движения общественного транспорта 22.10.2020, 20:582 Уголовник зарубил и сжег приютивших его родственников - раскрыты подробности жуткого убийства в Острове 22.10.2020, 20:412 Голикова выступила против возвращения к бюджетной медицине 22.10.2020, 20:230 Последний в этом сезоне концерт органной и ансамблевой музыки состоится 24 октября в Печорах
22.10.2020, 20:0712 Путин о недоброжелателях России: Как бы не простудиться на ваших похоронах 22.10.2020, 19:500 «Народный контроль» проверил аптеки в Пыталово 22.10.2020, 19:450 В Кадастровой палате назвали самые востребованные у псковичей выписки 22.10.2020, 19:370 В Псковской области к 2022 году число электронных госуслуг увеличится вдвое
22.10.2020, 19:300 Ушла из жизни заслуженный учитель России Ирина Прозоровская 22.10.2020, 19:225 Россия не намерена сокращать финансирование военных и силовиков - Путин 22.10.2020, 19:150 В Порховском районе лишь 34 работника отказались от бумажной трудовой книжки 22.10.2020, 19:060 Учителя начальных классов уволили за неподобающее поведение в соцсетях
22.10.2020, 18:512 В России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам - Владимир Путин 22.10.2020, 18:440 В Великих Луках во дворе на проспекте Гагарина появился новый асфальт 22.10.2020, 18:378 Мусорная реформа: к чему пришли, куда идем? 22.10.2020, 18:2612 Пассажир без маски выстрелил в мужчину за просьбу выйти из автобуса
22.10.2020, 18:190 Псковская таможня информирует о продлении временного ввоза автомобилей 22.10.2020, 18:010 До +13 потеплеет в Псковской области 23 октября 22.10.2020, 18:000 Итоги дня - 21 октября 22.10.2020, 17:521 Комплексная дезинфекция проведена на вокзале в Великих Луках
22.10.2020, 17:451 Видеофакт: Дрифт на городских улицах 22.10.2020, 17:361 В псковской колонии оценили внешний вид сотрудников 22.10.2020, 17:307 Михаил Ефремов навсегда попрощался с алкоголем 22.10.2020, 17:270 Вышел первый трейлер документального фильма о Петре Коновницыне
22.10.2020, 17:194 В Гдове не удовлетворили заявление о лишении полномочий депутата от «Единой России» 22.10.2020, 17:100 «Нужные люди»: обладательница медали «За заслуги перед Псковом» Зинаида Порубай 22.10.2020, 16:574 Медработников Псковской области начали прививать от коронавируса 22.10.2020, 16:541 Реплика Донецкого: Менять мнения, как перчатки
22.10.2020, 16:510 Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России 22.10.2020, 16:491 Псковичам рассказали, как избавиться от холодных подвалов в многоэтажках 22.10.2020, 16:480 Суд по отмене итогов выборов главы Себежского района снова перенесен 22.10.2020, 16:400 Елизавета Барышникова: Журналисты ПЛН - профессионалы своего дела
22.10.2020, 16:344 Денис Сачков: Сложно привлечь людей работать в скорой помощи 22.10.2020, 16:324 Губернатор проводит опрос о новогоднем украшении Пскова 22.10.2020, 16:311 Александр Котов о «мусорной» реформе и строительстве экотехнопарка 22.10.2020, 16:130 ДТП мешает движению на Октябрьской площади в Пскове
22.10.2020, 16:126 Сергей Пайст: Два года работы в ООО «Экопром» стали для меня серьезным испытанием 22.10.2020, 16:040 Временно прекращено движение по участку Северного обхода 22.10.2020, 15:580 Лагеря работают на базе 23 школ Пскова в период осенних каникул 22.10.2020, 15:530 «Тойота» перевернулась в Новосокольническом районе, пострадала девушка
22.10.2020, 15:480 Денис Сачков: Нагрузка на скорую помощь увеличилась в разы из-за коронавируса 22.10.2020, 15:421 Жителя Опочки будут судить за ночевку в чужом доме 22.10.2020, 15:410 Юрий Шматов: Я знаком с Псковской Лентой Новостей с самого начала ее создания 22.10.2020, 15:370 Названа болезнь, которая снижает риск заражения коронавирусом
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.