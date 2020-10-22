Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от «Единой России» на парламентских выборах-2021

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вошел в премиум-список кандидатов от партии на парламентских выборах-2021. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Единая Россия» почти определилась с первой группой одномандатников на грядущие думские выборы. В нее вошли более 70 действующих депутатов Госдумы, избравшихся в 2016 году по одномандатным округам и способных повторить свой успех и в 2021 году. В список попали как известные в прошлом спортсмены, так и видные партийные функционеры. Эксперты оценивают список как компромиссный и свидетельствующий о том, что партия власти не отказывается от принципа коалиционности.
«Единая Россия» проводит консультации с первой группой своих потенциальных кандидатов на выборах в Госдуму 2021 года. На данный момент партия определила, что на выборы может пойти 71 действующий депутат-одномандатник из фракции «Единая Россия». Координатор экспертного совета партии Константин Костин подтвердил эту информацию: «Такой список действительно есть. Вошедшие в него депутаты относятся к категории safe seat: партия предполагает, что они, скорее всего, пойдут на выборы в своих округах и с высокой долей вероятности подтвердят свой мандат. Это такой первый, нулевой этап отбора, через который прошли самые явные сильные кандидаты».
По словам источника «Коммерсанта», с этим списком уже знаком председатель партии Дмитрий Медведев, который и поручил в начале 2020 года приступить к отбору кандидатов в депутаты. Список был представлен ему секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком. Господин Медведев поручил замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву встретиться с каждым из вошедших в список кандидатов для обсуждения стратегий предстоящих кампаний.
Формально для выдвижения по округу всем кандидатам нужно выиграть праймериз, однако партия готова консультационно помогать тем, кого хочет видеть на выборах.
В отборе кандидатов помимо представителей ЕР, руководства думской фракции, экспертов и социологов участвовали сотрудники внутриполитического блока администрации президента. Они согласовали каждого депутата из итогового списка. Оценщики обращали внимание на работу депутата в регионе, его электоральный рейтинг и «публичную работу по партийной повестке». Кроме того, во внимание принимались поддержка губернатора и партийного руководства, работа в партийных проектах.
Названы несколько депутатов, фигурирующих в списках, и регионы, где они, как предполагается, будут баллотироваться:
Далеко не все из этих депутатов работают в Госдуме с начала текущего созыва. Например, Александр Хинштейн в 2016 году снялся с праймериз в результате внутрипартийных переговоров и избрался лишь в 2018 году на довыборах по Самарскому округу. Антон Шипулин стал депутатом в 2019 году, а Олег Морозов — в сентябре 2020-го. Некоторые члены списка, например Сергей Неверов и Владимир Бурматов, считаются близкими к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Наиболее неоднозначную репутацию среди этих партийцев имеет Виталий Милонов. Депутат, предлагавший, например, запретить пользоваться соцсетями детям младше 14 лет, известен своей критикой гомосексуализма, а также в целом охранительскими и религиозными взглядами.
В 2016 году от «Единой России» в Госдуму избрались 203 депутата-одномандатника.
Как поясняет Константин Костин, нынешний список вовсе не означает, что в округах из действующих депутатов выдвинется только 71 человек. Просто это люди, в отношении которых вся предварительная работа и необходимые консультации уже проведены. В целом же, по оценке Костина, на повторное выдвижение могут рассчитывать до 70% нынешних депутатов-одномандатников от ЕР.
Ранее «Коммерсант» писал, что Кремль рассчитывает на масштабную победу провластных кандидатов в округах. Это поможет получить в следующей Госдуме подконтрольное власти конституционное большинство. При этом цель в администрации и «Единой России» ставят «с запасом» — взять 210 округов.
«На старте, если к 70 одномандатникам нет вопросов по избираемости, это уже неплохо»,— считает политолог Константин Калачев.
Он отмечает, что депутаты Неверов, Хинштейн, Бахарев, Морозов и Чижов «точно избираемы» на своих территориях, а такие легенды, как Владислав Третьяк, изберутся по любому округу.
На данный момент партия продолжает работу над списком одномандатников и завершает анализ работы действующих депутатов-списочников.
Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает представленный список достаточно консервативным, хотя и неоднородным: «Возможно, это следствие его компромиссности. Это скорее результат прочтения итогов единого дня голосования как успешного и, значит, требующего сохранения коалиционности». Отдельно эксперт отмечает «двойственность ситуации» с Виталием Милоновым.
Политолог Константин Калачев признается, что в 2016 году тоже сомневался в шансах Виталия Милонова на избрание, но оказалось, что по рейтингам он был вторым среди питерских единороссов. «Думаю, что перечень фамилий — это производное от опросов и восприятия фигурантов в администрации президента»,— считает эксперт. Он предполагает, что одного рейтинга недостаточно: есть такие депутаты, у которых все хорошо с рейтингами, но к ним накопились претензии,— такие вряд ли попадут в список.