Политика

Экс-глава псковского избиркома возглавил региональное отделение «Российской партии пенсионеров»

Сегодня, 26 ноября, решением общего собрания регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области досрочно прекращены полномочия председателя правления регионального отделения политической партии Галины Майоровой. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Председателем правления регионального отделения партии избран Михаил Иванов.

Напомним, ранее он являлся председателем Избирательной комиссии Псковской области.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» участвовала в выборах в Российское социалистическое движение и в выборах на территории региона. Имеет депутатский мандат в Невельском районе.