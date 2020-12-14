Политика

Расследование Навального Путин назвал «легализацией материалов американских спецслужб»

Последнее расследование российского оппозиционера Алексея Навального президент России Владимир Путин назвал «легализацией материалов американских спецслужб». Об этом с ежегодной пресс-конференции главы государства, которая проходит 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это легализация материалов американских спецслужб, - отметил он. - Это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. Это любопытно».

По его мнению, этот «трюк» заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. «На мой взгляд, свою состоятельность нужно доказывать делами», - сказал Владимир Путин.

«Берлинский пациент пользуется поддержкой, но кому его травить-то нужно? Если бы хотели довести - довели до конца», - добавил он.

Глава государства напомнил, что, когда супруга Алексея Навального обратилась к нему с просьбой перевезти своего мужа на лечение в Германию, он тут же дал согласие.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что политик был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Это установили специалисты лаборатории Бундесвера. На Западе отравление связали с действиями российских спецслужб. В Москве эти обвинения опровергают.