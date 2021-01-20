Политика

Память Владимира Ленина почтили в Пскове

Память российского революционера, создателя первого в мировой истории социалистического государства Владимира Ленина почтили в Пскове 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.

Торжественная колонна начала свое движение от памятника на площади Ленина. Затем комсомольцы возложили цветы к горельефу Ленина на улице Советской, который отреставрировали псковские коммунисты в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Далее сторонники и члены партии прошли к памятнику Владимиру Ленину у Дома Советов со стороны улицы Некрасова.

К собравшимся обратились второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, второй секретарь Псковского ГК КПРФ Сергей Богданов, первый секретарь Псковского обкома комсомола Виктория Милюкова, комсомольцы, представители регионального отделения движения «За новый социализм».

В торжественных мероприятиях также приняли участие депутаты-коммунисты Псковской городской Думы Александр Баев и Олег Луценко.

Делегация посетила мемориальную музей-квартиру В. И. Ленина. Далее колонна проследовала в домик «Искры» на Плехановском посаде. Именно в этом здании в 1900 году Владимир Ленин провел совещание, на котором было принято решение об издании за границей газеты «Искра» и журнала «Заря». Сейчас здесь располагается мемориальный музей, экспозиция которого доступна жителям и гостям Пскова.