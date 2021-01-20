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Политика

Ситуация вокруг Навального: мнения псковских политиков и бизнесменов

22.01.2021 13:23|ПсковКомментариев: 0

Главной федеральной политической темой остается ситуация с возвращением и задержанием оппозиционного политика Алексея Навального. 17 января он вернулся в Москву из Берлина. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково, однако воздушное судно перенаправили в Шереметьево. По прилету Навального задержали в рамках дела «Ив Роше»; он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. В аэропорту Навального пытались встречать сторонники и журналисты. Часть активистов после составления протоколов отпустили. Историю с возвращением и задержанием сейчас активно обсуждает политический класс как в России, так и за рубежом.

 

Ситуации даются полярные оценки. Одни считают действия российских властей по отношению к Навальному политической ошибкой, а сам факт его возвращения — неким самопожертвованием ради подрыва системы, дескать, он знал, чем обернется его камбэк на родину, но пошел на это. Сторонники другой точки зрения ничего, кроме чисто юридической истории, за действиями силовиков не видят: по закону Навальный в рамках дела «Ив Роше» должен был отмечаться два раза в месяц в уголовно-исполнительной инспекции, но процедура была нарушена, и последовало задержание.

Кроме того, вопрос ареста Алексея Навального обсуждается в плане дальнейшего развития событий. Повлияет ли это обстоятельство на рост протестных настроений в стране? В этом политическом сезоне состоятся выборы в Госдуму страны. Плюс к тому, в некоторых субъектах, в том числе в Псковской области, пройдут и выборы в законодательные собрания. На фоне такой обстановки действующей власти необходимо спокойствие общественно-политического поля, а оппозиции, наоборот, выгодно создать некую турбулентность. При этом внешнеполитическая реакция на задержание Навального уже показала, что с высокой долей вероятности Россию ждут новые санкции со стороны Запада, где нынешние действия российских властей в отношении оппозиционного политика попытаются связать с якобы попыткой его отравления и дальнейшей отправкой на лечение в Германию.

Корреспонденты радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей обратились к представителям парламентских партий Псковской области и несистемной оппозиции с просьбой дать оценку, каким образом задержание Навального может повлиять на общественно-политическую обстановку в России и Псковской области.

Искусственно подогретая история, которая в дальнейшем ни на что не повлияет в общественно-политической обстановке в стране. Для широких масс населения фигура Алексея Навального неизвестная, особенно в провинции. Оппозиционного политика знают молодые люди, активные пользователи интернета в столичных городах. Такое мнение высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, первый вице-спикер Виктор Антонов:

«Никакого влияния это на наше общество вообще не произведет, 100%. Кто такой Навальный? В стране столько проблем, можно все это выковыривать, но кому от этого легче? Что он делает? Что он за личность такая? Чем он прославился? Кто он такой, чтобы оказать влияние на нашу страну в общем? Никакой он ни Ленин, ни Мандела. Он никто, провокатор, вот и все. Да, такие люди есть в каждой стране. Оппозиционеры есть в Германии, они есть во Франции. Посмотрите, и в Штатах есть бузотеры. Это нормально, к этому надо привыкать!».

Лидер псковского «Яблока», депутат регионального парламента Лев Шлосберг совершенно не сомневается в том, что ситуация вокруг фигуры Алексея Навального приведет к еще большему ожесточению гражданского общества против действующей власти и росту протестных настроений. Задержание Навального, по мнению Льва Шлосберга, «это не про Уголовный кодекс, это про политику»:

«Навальный является политическим лидером, он заявил открыто и публично о том, что является личным оппонентом Путина и ведет борьбу с ним. Все действия по отношению к Навальному - это действия политические, которые прикрываются юридическими. Рост протестных настроений будет происходить, он происходит на наших глазах. Он заключается в ненависти, в презрении к власти. Существенно, на глазах меняется отношение к Путину. Он перестает выглядеть, как он хотел всегда выглядеть, "отцом нации". Он им не является и не будет являться никогда. Эти протестные настроения будут глухими, Они будут латентными, как лесной подземный пожар. Это самый страшный вид пожара, когда горит земля под слоем почвы. Так будет разрушаться вся политическая система, которую построил Путин. Ненависть к ней будет нарастать. Отношение к ней будет радикализоваться у самых разных людей. В том числе у тех, которые не вовлечены в политику. И это должно сказаться на результатах выборов».

К Псковской области личность Алексея Навального не имеет никакого отношения. Ситуация с его задержанием никоим образом не интересует рядовых псковичей, это далеко от их проблем и забот. Это мнение разделяет региональный координатор ЛДПР, депутат областного собрания Антон Минаков. Он уверен, что даже в Пскове массовых акций в поддержку Алексея Навального не будет:

«Задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и вообще вся эта история с перенаправлением самолета в последние 4-5 минут перед посадкой - а я отслеживал самолет Алексея в режиме онлайн по Flight-радару - она вызывает некоторые вопросы. Давать какие-либо комментарии я считаю - это не задача псковских политиков. Его задержание никак на Псковской области не отразится. У нас в регионе есть намного более острые социально важные проблемы, нежели задержание Алексея Навального. У нас много работы в этом году, много поставленных задач. В первую очередь мы на них должны обращать внимание. Уверен, в Пскове никто на баррикады не пойдет. Вопрос о задержании Алексея Навального Псковской области касается в последнюю очередь. Это вопрос федерального уровня».

Политик не того масштаба, чтобы серьезно о нем говорить — это мнение о самой фигуре Алексея Навального первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко. Оппозиционера знает и отслеживает все то, что с ним сейчас происходит, разве что молодежь в столичных и крупных городах страны. А для провинции Навальный, считает Петр Алексеенко, не является серьезной политической фигурой, способной дать толчок протестным настроениям.

«В свое время Геннадий Андреевич Зюганов (лидер КПРФ - ред.) сказал, что Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый. У него нет четкой программы, четкой позиции. У него эти антикоррупционные расследования, скандалы, больше ничего такого нет. Это политик не того масштаба, чтобы серьезно о нем говорить. Кто интересуется политикой, те его знают. В целом по России. Конечно, Москва больше охвачена социальными сетями, он там пиарится в основном. В целом-то по России поездил, 3-4 города посетил - и все. Кому-то нужно его иногда вытаскивать, а потом опять о нем забывают».

Персоне Алексея Навального, как политика, придают чересчур большое значение, считает неформальный лидер псковских справедливороссов, депутат Псковской городской Думы Олег Брячак:

«И средства массовой информации, и власти как-то нервно на это реагируют. Я бы на их месте вообще не обращал на все это внимания. Прилетел, сел человек в машину, поехал домой. Никто бы ничего и не говорил. А когда идет реакция властей, приезжают милиционеры, что-то блокируют, какие-то заборы ставят. Власти сами своими действиями подогревают эту ситуацию, она еще больше начинает муссироваться. Не считаю, что прямо Навальный какой-то видный политик. Я не вижу, что он полезного для людей делает, кроме каких-то расследований и разоблачений. Меня смутило, что он улетал из Германии, его чуть ли не почетным кортежем немецкие власти сопровождали до самолета. А мы с вами прекрасно помним, что то же самое немецкие власти делали с Лениным. Так же его на поезд посадили, так же ему охрану обеспечили, профинансировали. И что Ленин в нашей стране натворил. И как он нашу страну в крови утопил. Вот это меня очень сильно настораживает».

Противоположная точка зрения у известного псковского бизнесмена и политика Игоря Савицкого. Его ощущение от происходящего в стране не сильно расходится с тем, что показывает Навальный в своих роликах на YouTube:

«Сами для себя ответьте на простой вопрос: "Вам нравится, что происходит в стране, где процветает коррупция и воровство?". Никому это не нравится! Может быть, найдется максимум 2% отщепенцев, которые имеют чужие паспорта в карманах, и считают иначе. Поэтому, я думаю, что если народ вдумывается, кто такой Навальный и чем он занимается, то он его поддерживает. Даже не его самого, как личность, а то, чем он занимается. Он, как блогер, делает яркие, всем понятные программы на YouTube, из которых становится понятно, на каком уровне у нас в стране находится коррупция. Почему люди при этом не выходят на улицы? Потому что сегодня выходить на улицу запрещено. Если выйдете на улицу, загремите в участок. Попадете туда пару раз, а потом – прямой путь в тюрьму. Некоторые уже конкретно сидят. Только поэтому люди не поддерживают Навального, они боятся. Если говорить об отношении к возвращению Навального и его аресту со стороны бизнеса, не только псковского, а в целом, то предприниматели тоже видят, что страну захлестывает коррупция и воровство. Наше ощущение от происходящего в стране с тем, что показывает Навальный в своих роликах на YouTube, не сильно расходится. Но в большей мере бизнес волнует, как власть относится к людям, которые поддерживают Навального. Она с ними, что хочет, то и делает. Хочет сажает, хочет - отпускает, хочет – в поездах перехватывает. Это произвол. У нас в России живут не рабы, а граждане. По отношению к гражданам никто, включая президента, поступать так не должен. Атмосфера такого произвола, когда власть от страха съехала с катушек, очень беспокоит бизнес. Мы начинаем бояться за себя, за свои семьи, за Россию, где за наличие своей точки зрения тебя могут сделать врагом государства».

Великолукский бизнесмен, экс-депутат областного Собрания Дмитрий Матвеев обратил внимание на помпезность возвращения Навального в Россию. По его мнению, очевидна явная поддержка оппозиционера иностранными спецслужбами. Кроме того, бывший региональный парламентарий сделал вывод о «забронзовелости» Алексея Навального. Комментарий опубликован на странице Дмитрия Матвеева в Facebook:

«Я вполне разделяю мнение Навального о том, что страна коррумпирована очень, что такая долгая несменяемость власти – это плохо... Но сам Навальный - он не забронзовел? Вместо того, чтобы спокойно приехать в аэропорт самому, зарегистрироваться, пообщаться с народом. Он борец мигалок, не просто в аэропорт приехал, а прямо к трапу. Мне сегодняшняя ситуация напоминает 1917 год и тот самый легендарный "пломбированный вагон", в котором Ленина перемещали через Германию в Россию, давая ему не только физическую, а и финансовую поддержку. Мы все помним, что было дальше. В стране произошла революция, а потом наступили 75 лет коммунизма. Я против повторения такого сценария. Да, я, как и многие, хочу перемен. Я хочу революции в ситуации с коррупцией. Я хочу революции в бизнесе. Хочу, чтобы предпринимательство в России развивалось так же, как в Европе и Америке. Но я не хочу развала своей страны. Да, я уважаю Навального за его расследования, за вскрытия фактов взяточничества. Но что он предлагает? Он же только обвиняет и клеймит, не предлагая никаких конкретных шагов по развитию страны. Я не готов видеть на посту президента России человека, который так открыто сотрудничает с спецслужбами других стран. Я с радостью проголосовал бы за Немцова, который был, как я считаю, действительно независимым и самостоятельным политиком. Я готов проголосовать за таких людей, как Галицкий, так как он реально с нуля построил в такой непростой стране, как Россия, серьезный бизнес. Еще один достойный кандидат – Касперский – он создал сильнейшую IT-компанию. Это все – люди с огромным опытом, знаниями, историей реального успеха. Навальный же сам ни с кем не может договориться, умеет только обвинять. А главное, что он уже полностью зависит от иностранных спецслужб. И теперь это стало окончательно ясно. Уверен, что сегодня от него отвернулась большая доля его сторонников. Я не хочу революции в своей стране. А Навальный - это революция. И это – новый царь, причем изначально уже забронзовевший. Да, стране нужна оппозиция, но оппозиция не радикальная, а системная. Знаю, что навлеку на себя гнев многих, так как многие любят Алексея, но не хочу молчать, так как все это попахивает Украиной».

По решению суда Алексей Навальный на 30 суток отправлен под арест. Решение было оглашено под крики сторонников оппозиционного политика, собравшихся у места проведения заседания, о его освобождении. Надо полагать, что как минимум ближайшие 30 дней так или иначе сторонники Навального будут стараться будировать информационную повестку, привлекая внимание общественности к происходящему.

Теги: #навальный
Источник: Псковская Лента Новостей
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