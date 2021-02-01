Политика

В Пскове нет ни одного организатора протеста, все находятся в эмиграции - Лев Шлосберг

В Пскове нет ни одного организатора протеста, все они сегодня находятся за пределами страны, в эмиграции, заявил руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Лев Шлосберг 2 февраля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По мнению Льва Шлосберга, в России сейчас меняются общественные настроения, страна входит в точку, когда могут начаться серьезные политические перемены. «10 лет назад в обществе не было бы такой реакции, как сегодня. Сейчас события легли на тревожную почву», - считает он. По словам политика, это протест не только столиц, а протест регионов.

Лев Шлосберг заявил, что количество протестующих не имеет значения, в том числе из-за коронавирусных ограничений, более важно количество сочувствующих - тех кто не вышел, но разделяет настроение протестующих. «Протест справедлив и обоснован. Протест основан на нормах конституции», - сказал Лев Шлосберг.

Отвечая на вопрос об отсутствии организаторов акций, Лев Шлосберг заявил, что в Пскове нет ни одного организатора протеста, все они находятся за рубежом в вынужденной эмиграции.

В продолжение беседы руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко» рассказал о походе в пиццерию в день акции 23 января. «То, что вы говорите в общении с оккупационными властями, не имеет значения, это способ юридической защиты, ничего больше», - заявил он. По словам Льва Шлосберга, поход в пиццерию - «это стеб, в котором нет ни одного слова неправды». Однако, передача этой информации в телеграм-канал и СМИ, по его мнению, незаконна.

Акцию протеста гость эфира считает законной. Он предпринял единственную попытку «легализации», посоветовав людям идти на площадку гайд-парка и не жалеет об этом.

Также лидер псковских «яблочников» объяснил свое отсутствие на акции 31 января. Ему поступила информация о готовящихся провокациях против списка определенных лиц, в который он также входил. Данный список, по словам Льва Шлосберга, ему передали сочувствующие работники правоохранительных органов. Они же предупредили, что не в состоянии предотвратить провокации и рекомендовали избежать участия, добавил политик.

31 января Лев Шлосберг участвовал в работе «группы быстрого реагирования», которая занималась организацией бесплатной юридической помощи задержанным. Как уточнил гость студии, он «принимал звонки и поддерживал людей».

Завершая разговор, Лев Шлосберг пообещал, что всем, кому суд назначил штрафы за участие в несанкционированной акции, будут собраны деньги.