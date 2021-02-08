Политика

До шести увеличилось число выдвинутых на выборы главы Порховского района кандидатов

Еще два кандидата выдвинуты для участия в выборах главы Порховского района. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, 13 февраля на собрании местного отделения ЛДПР Порховского района кандидатом на должность главы района выдвинут Антон Андреев, старший инструктор Дновского локомотивного депо.

Кроме того, партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» выдвинула на выборы Назира Тангатова.

Напомним, также на текущий момент на выборы выдвинуты: Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Сергеев (КПРФ), Алексей Филиппов (самовыдвижение) и Игорь Иванов («Справедливая Россия»).

Выборы главы Порховского района состоятся 11 апреля.