Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района

Заседание территориальной избирательной комиссии Порховского района состоялось 1 марта. На нем были рассмотрены вопросы регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.
На заседании были зарегистрированы два кандидата: Антон Андреев, которого выдвинуло Порховское районное отделение политической партии ЛДПР, и самовыдвиженец Алексей Филиппов.
Всего, по данным Территориальной избирательной комиссии, на должность главы Порховского района было выдвинуто семь кандидатов. По состоянию на 1 марта все они зарегистрированы. Это:
- Игорь Иванов, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, член партии «Справедливая Россия».
- Игорь Романов, выдвинут Региональным отделением в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия Роста», член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
- Юрий Семенов, выдвинут Порховским районным Местным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
- Александр Сергеев, выдвинут Порховским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
- Назир Тангатов, выдвинутый политической партией «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».
- Антон Андреев, выдвинутый Порховским районным отделением политической партии ЛДПР, член ЛДПР.
- Алексей Филиппов, в порядке самовыдвижения.