Политика

Семь кандидатов зарегистрированы для участия в выборах главы Порховского района

Заседание территориальной избирательной комиссии Порховского района состоялось 1 марта. На нем были рассмотрены вопросы регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

На заседании были зарегистрированы два кандидата: Антон Андреев, которого выдвинуло Порховское районное отделение политической партии ЛДПР, и самовыдвиженец Алексей Филиппов.

Всего, по данным Территориальной избирательной комиссии, на должность главы Порховского района было выдвинуто семь кандидатов. По состоянию на 1 марта все они зарегистрированы. Это: