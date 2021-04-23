Политика

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов переизбран председателем Центрального комитета (ЦК) КПРФ, сообщил «Интерфаксу» глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

«Зюганов единогласно избран председателем ЦК КПРФ»,— заявил господин Ющенко. Соответствующее решение принято на заседании организационного пленума ЦК. В начале заседания господин Зюганов представил отчет о работе за прошедшие четыре года. По его итогам состоялась дискуссия, затем тайным голосованием был избран ЦК КПРФ. В него вошли 188 человек.

Сегодня, 24 апреля, в Подмосковье проходит 18-й съезд КПРФ. В работе съезда принимают участие 211 делегатов (избрано 215). Очно и в режиме онлайн за работой съезда наблюдают около 5 тыс. человек.

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Как отмечает »Коммерсант», на втором этапе съезда, дата которого будет определена позже, будут решаться вопросы по участию партии в осенних выборах депутатов Госдумы. Парламентские выборы пройдут в сентябре.