Политика

Начал работу XVIII съезд КПРФ

XVIII съезд КПРФ начал свою работу. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил первый секретарь Псковского областного отделения КПРФ Петр Алексеенко.

Фото: инстаграм-аккаунт Петра Алексеенко

В повестке съезда - выборы членов Центрального комитета КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии, а также отчеты этих структур о проделанной работе.

Предыдущий, 17-й, съезд КПРФ прошел в мае 2017 года, на нем также избирался новый состав ЦК и руководящие органы партии на ближайшие четыре года. Съезд 24 апреля не является предвыборным, поскольку партии приступают к утверждению программ и списков кандидатов только после официального назначения выборов, сообщает ТАСС.