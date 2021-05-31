Политика

Названы победители праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание

Названы победители праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на брифинге 31 мая их имена озвучил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Предварительное голосование по выборам в региональный парламент в одномандатных округах и территориальных группах партийного списка соответственно выиграли:

Избирательный округ №1

Алексей Севастьянов

Дмитрий Алекминский

Избирательный округ № 2

Елена Лунгу

Юлия Лысова

Избирательный округ №3

Александр Братчиков

Алексей Кириллов

Избирательный округ №4

Юрий Сорокин

Алексей Форш

Избирательный округ №5

Татьяна Фомченкова

Дмитрий Белюков

Избирательный округ №6

Елена Даньшова

Виталий Андреев

Избирательный округ №7

Владимир Кузь

Николай Тесля

Избирательный округ №8

Александр Котов

Геннадий Григорьев

Избирательный округ №9

Армен Мнацаканян

Андрей Михайлов

Избирательный округ №10

Виктор Остренко

Наталья Мельникова

Избирательный округ №11

Игорь Дитрих

Виктор Антонов

Избирательный округ №12

Андрей Козлов

Олег Савельев

Избирательный округ №13

Виктор Иващенко

Дарья Козьякова.

Александр Козловский добавил, что по числу набранных голосов рекордсменом на праймериз стал спикер регионального парламента Александр Котов. Он набрал более 80% голосов.