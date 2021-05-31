Названы победители праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание

Названы победители праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на брифинге 31 мая их имена озвучил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.
Предварительное голосование по выборам в региональный парламент в одномандатных округах и территориальных группах партийного списка соответственно выиграли:
Избирательный округ №1
Алексей Севастьянов
Дмитрий Алекминский
Избирательный округ № 2
Елена Лунгу
Юлия Лысова
Избирательный округ №3
Александр Братчиков
Алексей Кириллов
Избирательный округ №4
Юрий Сорокин
Алексей Форш
Избирательный округ №5
Татьяна Фомченкова
Дмитрий Белюков
Избирательный округ №6
Елена Даньшова
Виталий Андреев
Избирательный округ №7
Владимир Кузь
Николай Тесля
Избирательный округ №8
Александр Котов
Геннадий Григорьев
Избирательный округ №9
Армен Мнацаканян
Андрей Михайлов
Избирательный округ №10
Виктор Остренко
Наталья Мельникова
Избирательный округ №11
Игорь Дитрих
Виктор Антонов
Избирательный округ №12
Андрей Козлов
Олег Савельев
Избирательный округ №13
Виктор Иващенко
Дарья Козьякова.
Александр Козловский добавил, что по числу набранных голосов рекордсменом на праймериз стал спикер регионального парламента Александр Котов. Он набрал более 80% голосов.