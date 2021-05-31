Победителями праймериз ЕР по выборам в Госдуму стали Александр Козловский и Александр Борисов

Предварительные итоги праймериз «Единой России» в Псковской области подвели секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский и его заместитель по партийной линии, председатель областного Собрания Александр Котов. Брифинг, посвященный прошедшим праймериз по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и региональный парламент, состоялся сегодня, 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Козловский поблагодарил всех, кто принял участие в организации праймериз и в самом голосовании. Итогом работы стала высокая явка, подчеркнул он.
По словам Александра Котова, победителем праймериз по выборам в Госдуму по одномандатному округу стал Александр Козловский с результатом 79 процентов. «Этого и следовало ожидать. Он активно работает в округе, поддерживает связь с избирателями. Нет такого района, который он бы не посетил», - прокомментировал он.
Голосование по списку выиграл руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов, он набрал 69 процентов голосов. «Тоже наш земляк, не теряет связь с регионом, помогает решать вопросы. Оба кандидата имеют опыт, авторитет и достойны представлять интересы региона в Госдуме», - отметил Александр Котов.