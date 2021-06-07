Политика

Все у нас нормально - Александр Баев о ситуации в обкоме КПРФ

«Все у нас нормально», - так замглавы города Пскова, руководитель фракции коммунистов в Псковской городской Думе Александр Баев прокомментировал.в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове текущую ситуацию в Псковском обкоме КПРФ и, в частности, размещенный в Сети видеофрагмент внутренних разборок, произошедших у коммунистов еще несколько месяцев назад.

«Эта видеозапись выгодна тому, кто хочет раскачать ситуацию внутри партии. Хочу их огорчить - не получится. А споры и полемика - это рабочая ситуация, нормальный механизм, когда люди высказывают свое мнение и пытаются его отстоять», - высказал мнение Александр Баев.

Главное, по его мнению, - прийти к общему решению. «У нас проблем с этим нет. Мы готовимся к выборам, готовы нормально работать. Все у нас нормально», - подытожил гость студии.