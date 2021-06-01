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Блоги / Александр Савенко

«Никто не хочет отваливаться от кормушки»

01.06.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

Послесловие к праймериз. «Единая Россия» определилась с кандидатами на сентябрьские выборы.
«Никто не хочет отваливаться от кормушки», или Это хуже чем преступление — это ошибка. Как псковские коммунисты искали «пятую колонну» и резали «раковую опухоль».

В воскресенье завершилась процедура предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Накануне мы уже подробно подвели итоги этих долгоиграющих праймериз — и в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, и на сайте ПЛН.Так что повторяться и утомлять вас цифирью не стану — скажу только о самом значимом. Практически все результаты - в полном соответствии с прогнозами обозревателей ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове. Неожиданностей нет.

Кандидатами от партии на выборах в Госдуму станут действующий парламентарий Александр Козловский (по одномандатному округу) и руководитель Центрального исполкома партии, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов (по списку партии).

В Псковское областное Собрание депутатов в качестве кандидатов по одномандатным округам пойдут все те, о ком мы говорили в статье «Депутатский светофор» и в наших программах. Тринадцать одномандатников - это Алексей Севастьянов, Елена Лунгу, Александр Братчиков, Юрий Сорокин, Татьяна Фомченкова, Елена Даньшова, Владимир Кузь, Александр Котов, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Игорь Дитрих, Андрей Козлов и Виктор Иващенко.

Что касается явки, то она, по определению партийцев, стала рекордной за всю историю проведения праймериз. В Псковской области проголосовало около 19 процентов от общего числа избирателей. Высокий показатель можно объяснить и тем, что голосование проходило целую неделю, и тем, что организаторы много информировали о процедуре, и тем, что при голосовании использовались разные формы — и электронная (чтоб по-современному, как говорится, «стильно, модно молодежно»), и традиционная — с бумажными бюллетенями и урнами для голосования. Так или иначе, всё прошло - ровно, спокойно, без громких скандалов и недоразумений. Правда, в социальных сетях появились посты о якобы имевших место фактах принуждения бюджетников к участию в голосовании, что тут же было подхвачено оппонентами единороссов, в том числе авторами анонимных телеграм-каналов — мол, требуем разбирательства. Ответ партийцев на это последовал ожидаемый, в духе: мы тут люди серьезные, основываемся на фактах; если указаны конкретные участки, фамилии, адреса, — то тогда проверяем, ну а когда никаких фактов нет, а есть только эмоции, то это, по определению секретаря регионального отделения ЕР Александра Козловского, «взбитие пены» и «попытка взбаламутить». Отношение к таким сигналам у единороссов, по его словам, соответствующее.

Александр Козловский: Что касается данных сообщений в телеграм-каналах, к сожалению, они информацию подают так, что ее невозможно проверить. Там не указывается никаких фактов: ни адресов, ни фамилий, ни тех, кого они считают виновными. Это просто взбитие пены, а на деле конкретики никакой. Конечно, мы видим все сообщения, но в данном случае, я считаю, что не надо на это обращать внимание. Анонимные телеграм-каналы на то и нацелены, чтобы взбаламутить и посеять сомнения в умах наших граждан.

Так или иначе, партия власти определила членов своей команды, попутно не раз повторив, что «Единая Россия» остается единственной политической силой в стране, которая формирует список своих кандидатов посредством праймериз, открыто и конкурентно — типа, ни у кого из оппонентов такого нет, и все остальные партии нам завидуют. Ну, может, они и завидуют, но организовывать свои праймериз не спешат — определяют кандидатов по старинке, своим партийным кругом. И, более того, заявляют, что у них, де, в отличие от оппонентов ничего не срежиссировано, в партийных органах пульсирует жизнь. И даже иллюстрируют это конкретными зарисовками партийной деятельности.

Это я о недавнем сливе видео с закрытого для СМИ мероприятия под эгидой псковского обкома КПРФ, с участием обоих членов ЦК из Псковской области — первого секретаря областного отделения партии Петра Алексеенко и экс-депутата Госдумы Владимира Никитина, которого многие по старой памяти всё еще называют неформальным лидером псковских коммунистов. Однако многое там изменилось, и мы об этом достаточно часто в последнее время говорили, отмечая наличие внутри областного отделения КПРФ различных противостоящих друг другу групп, что грозило привести к внутрипартийному конфликту. То есть это история не последних дней, напряженность там ощущается уже давно. И видео, о котором идет речь, на самом деле с «бородой», из категории «консервов», то есть произошло всё не на днях, а несколько месяцев назад, но выложено в сеть было почему-то только сейчас.

Не знаю, так совпало или сделано умышленно, но произошло это на финише праймериз «Единой России» — возможно, с неким подтекстом: дескать, смотрите, как тут у коммунистов было жарко при определении того, кто станет их кандидатом на выборах в Госдуму — второй секретарь обкома, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов или региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Было жарко — не то, что у некоторых. И второй момент — видеофрагмент вроде как не должен оставить сомнений в том, что псковские коммунисты — это теперь не лояльные властям и склонные к поиску компромиссов товарищи, а достойные памяти революционеров бойцы и рубаки. Хотя я и не уверен, что именно этим руководствовались авторы видео, возможно, тут дело еще и в чьих-то старых обидах, желании вдарить по той самой «старой гвардии», которая упорно не хочет отходить от дел – или, как выразился один из выступавших, не хочет «отваливаться от кормушки».

Зовут того коммуниста Александр Тарасов, он из Новосокольников, не так давно был кандидатом от КПРФ на выборах главы Великолукского района, является сторонником радикального крыла в обкоме и выступал на сходке в роли эдакого тарана. Вначале зачитал фрагменты из написанных в Пскове бумаг (мол, «группа состоятельных коммунистов негативно влияет на кадровую политику КПРФ и вносит раскол между коммунистами областной организации», «Копосов, Никитин, Ножка, Мурылев объединились в команду, которая стала проводить контрагитацию в районных партийных отделениях КПРФ против действующих первого и второго секретарей псковского обкома КПРФ» и т.п.), а потом добавил кое-что от себя, уподобив некоторых однопартийцев «раковой опухоли» и «пятой колонне», с которой призвал бороться как это делал товарищ Сталин. По мнению коммуниста, ситуация в областном отделении партии сводится, по сути, «к материальной стороне вопроса». «Никто не хочет отваливаться от кормушки. Особенно это актуально сейчас, перед выборами», - считает Тарасов. Оппонентов – Копосова, Никитина, Мурылева, Варлашкину (это советница Копосова в областном Собрании) под аплодисменты зала коммунист предложил исключить, и тут же обратился к образным выражениям — тем самым сравнениям с раковой опухолью.

«Если мы сейчас метастазы не обрубим к чертовой матери, о выборной кампании можно забыть. И про Сталина, постскриптум. После 17-го съезда в 34-м году Сталин понял, что уже бесполезно с оппозицией дискутировать, поэтому в 37-м вырезал их к чертовой матери. Поэтому «пятой колонны» в войну просто не было. Сейчас то же самое у нас в областной партийной организации. Не питайте иллюзий, все взрослые люди. Копосов – шахматист. Он знает, что такое сделать неправильный ход. Поэтому за неправильные ходы надо отвечать. Вы сейчас в цугцванге – каждый ваш ход только усугубляет вашу ситуацию», - поглядывая на оппонента-известного любителя шахмат, закончил Тарасов.

Вот такое видео было слито в Сеть - если не самими членами обкома, то, полагаю, с их ведома и согласия. Отчасти оно подтверждает то, что и сами зюгановцы говорили раньше: да, в организации есть определенные противоречия, но это нормально, обычная такая внутрипартийная дискуссия. Однако о глубине раскола и остроте обвинений не говорили. Хотя было понятно, что там не тихо. И вот теперь-то сомнений на этот счет не осталось. При этом сторонники радикалов нарадоваться не могут: мол, как здорово — надавали по щам условной «великолукской группе» в обкоме, красный организм выздоравливает и тому подобное. А что, если не так? Что, если на самом деле затеявшие этот слив подложили свинью — и возникшая ситуация лучше всего описывается известным высказыванием «Это хуже чем преступление — это ошибка». Хотя бы потому, что выносить такой сор из избы перед важнейшими выборами — дело рискованное. С электоральной точки зрения плюсов никаких. Неудивительно, что любые партийцы подобные склоки всегда и везде пытаются скрыть от СМИ, общества, избирателей. Я-то, конечно, как журналист - за открытость и обсуждение, но говорю про реальность, про обычную практику, когда обсуждать разброд и шатания в собственной организации партийцы не хотят. А здесь, наоборот, вывалили всё на обозрение — не скажу, что широкой аудитории, но, по крайней мере, тех, кто в теме, кто читает различные масс-медиа, в том числе анонимные политические телеграм-каналы — имею в виду региональных политиков, журналистов, блогеров. Так или иначе, вопросы остаются — наверное, ответы на многие из них будут получены уже по результатам сентябрьских выборов. Впрочем, так долго ждать не будем — обязательно вернемся к этой теме на ПЛН и в ближайшее время постараемся проанализировать ситуацию в областном отделении КПРФ на старте важнейшей для коммунистов избирательной кампании.

На этом всё на сегодня, время нашей программы подошло к концу. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы и помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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