Политика

ВЦИОМ зафиксировал снижение политической активности до минимума за 17 лет

Незадолго до думских выборов число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет измерения, следует из исследования ВЦИОМа «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг». Об этом сообщает РБК.

Если в 2004 году среди опрошенных 55% говорили, что участвовали в тех или иных выборах, то за время изучения уровень постоянно снижался (до 32% в 2006 году и 27% в 2011-м). В 2021-м об участии в выборах заявили только 22% респондентов. За 17 лет сократилось и число тех, кто проводил избирательные кампании, — с 8 до 6%, а также тех, кто участвовал в митингах и пикетах — с 5 до 3%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 11 июля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Одновременно по сравнению с прошлыми годами относительно небольшое количество респондентов признались, что вообще никогда не участвовали в общественной жизни. Если в 2011 году таких был 61%, то сейчас — только 45%. Тем не менее самыми активными в общественной жизни россияне были, судя по опросу, в 2004 и 2007 годах (тогда о неучастии в ней рассказали всего 32 и 39% соответственно). Наиболее пассивно россияне вели себя в 2006 и 2011 годах: не участвовали в общественной и политической жизни 52 и 61% опрошенных.

За 17 лет в два раза выросла активность россиян по участию в коллективных обращениях/петициях (с 4 до 8%), также удвоилось число людей, занимавшихся сбором средств и вещей для людей в сложном положении (с 9 до 20%). За последние десять лет в три раза больше людей начали участвовать в домовых комитетах и местном самоуправлении. В разы увеличилось и количество россиян, участвующих в общественных и профсоюзных организациях. Количество участников религиозных организаций выросло с 0 до 3% с 2011 года.

В 2021 году свое нежелание участвовать в общественной и политической жизни россияне чаще всего объясняли отсутствием времени (28%). На втором месте в списке причин — мнение, что политикой должны заниматься только профессионалы (20%), и доверие президенту страны (19%).

Еще 16% уверены, что их участие в политике ничего не изменит. Этот показатель достиг минимума с 2007 года: тогда треть опрошенных была уверена, что никак не сможет повлиять на ситуацию в стране. Тогда этот показатель был главной причиной отказа от участия в политике. Показатель доверия к президенту вырос за 14 лет почти в два раза, в 2007 году он составлял 10%.

Минимальное количество людей с 2007 года — всего 15% — рассказали, что политическая и общественная жизнь им не интересны. В 2007-м этого мнения придерживались 20% людей, в 2011-м — 36%. Также минимума достиг и процент россиян, уверенных, что в политике «приличным людям делать нечего». Сейчас в это верит 1% россиян, в 2011-м — 2%, в 2007-м — 6%. Зато максимального уровня — 10% — достигло количество россиян, которые говорят, что в стране нет общественных организаций и политических партий, которым можно было бы доверять. Ранее, в 2011 и 2007 годах, таких было 7 и 6% соответственно.