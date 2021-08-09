Политика

Завершилась подача документов для регистрации кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Завершилась подача документов для регистрации кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание. По состоянию на 9 августа зарегистрированы единые списки кандидатов семи избирательных объединений, сообщили в Избирательной комиссии региона.

Политической партии «Социальной защиты» и партии «Новые люди» для участия в выборах в депутаты регионального парламента необходимо было собрать и представить в облизбирком 2629 подписей избирателей (0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории региона).

9 августа подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего выдвижения сдали представители Псковского регионального отделения политической партии «Новые люди».

В установленный законом срок Псковское региональное отделение партии «Социальной защиты» подписи избирателей не представило.

Таким образом, на регистрацию единых списков кандидатов на выборы в областное Собрание документы подали девять партий: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Яблоко», «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», «Коммунисты России», «Родина». Зарегистрированы единые списки кандидатов 7 избирательных объединений.

Псковское областное Собрание депутатов состоит из 26 депутатов, избираемых на пять лет. Половина парламентариев избирается по одномандатным округам, половина - по партийным спискам.

В Госдуму РФ от Псковской области выдвинули и зарегистрировали 10 кандидатов от 10 партий. По одномандатному избирательному округу N148 от региона идут Александр Козловский («Единая Россия»), Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Артур Гайдук («Яблоко»), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Михаил Лебедик («Родина»), Андрей Маковский («Новые люди»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).