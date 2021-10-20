Политика

Борис Елкин подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы городской администрации.

«Это ответственный шаг в моей карьере, - подчеркнул он. - Считаю важным продолжить развитие нашего города и воплотить в жизнь новые идеи».

Напомним, прием документов от соискателей был организован с 7 по 21 октября по будням с 16:00 до 18:00.

Сам конкурс пройдет 27 октября в два этапа. На первом этапе состоится конкурс документов с 12:00 до 13:00, на втором - собеседование в зале заседаний Псковской городской Думы (улица Некрасова, 14) с 15:00 до 18:00.