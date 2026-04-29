«Примем по-доброму в нашу компанию»: председатель гордумы вручил значок депутата Олегу Брячаку

Удостоверение и значок депутата Псковской городской Думы от партии «Справедливая Россия» вручили Олегу Брячаку на сессии 29 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Примем по-доброму в нашу компанию», - сказал председатель городской Думы Александр Гончаренко.
Ранее удостоверение депутату передала председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.
Напомним, бывшему депутату Псковского областного Собрания Олегу Брячаку предложили депутатский мандат в Псковской городской Думе вместо сложившего полномочия Виталия Фёдорова.
Сегодня на сессии предлагают исключить из состава земельного и бюджетного комитетов Виталия Федорова и включить в состав комитета по земельным ресурсам Олега Брячака.
