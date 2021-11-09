Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания передали Виктору Антонову

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва передан Виктору Антонову («Единая Россия») . Ранее, 28 октября, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Виктор Антонов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Соответствующее постановление принято сегодня, 9 ноября, на 209-ом заседании облизбиркома.
Напомним, 30 сентября в ходе 1-й сессии регионального парламента секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», участвовавшего в выборах в составе общеобластной пятерки, Андрея Турчака избрали представителем в Совете Федерации от областного Собрания депутатов.