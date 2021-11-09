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Политика

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания передали Виктору Антонову

09.11.2021 16:52|ПсковКомментариев: 2

Вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва передан Виктору Антонову («Единая Россия») . Ранее, 28 октября, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Виктор Антонов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Соответствующее постановление принято сегодня, 9 ноября, на 209-ом заседании облизбиркома.

Напомним, 30 сентября в ходе 1-й сессии регионального парламента секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», участвовавшего в выборах в составе общеобластной пятерки, Андрея Турчака избрали представителем в Совете Федерации от областного Собрания депутатов.

Теги: #псковское областное собрание #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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